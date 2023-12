Milan, 15 secondi da incubo contro la Salernitana: il video di una squadra maledetta

23 dicembre 2023 a

a

a

No, il Milan sembra proprio non vedere la luce in fondo al tunnel. Contro la Salernitana all'Arechi soltanto un pareggio, un 2-2 strappato all'ultimissimo respiro, con il pari di Luka Jovic. Ma il fatto di aver raggiunto gli avversari, ultimi in classifica, all'ultimo secondo utile non può certo essere motivo di soddisfazione per i rossoneri.

Fuori dalla Champions League e ora sostanzialmente fuori dalla lotta-scudetto, il Milan dovrà in qualche modo reinventarsi la stagione. Sul banco degli imputati c'è sempre mister Stefano Pioli, sempre più criticato, anche per gli infortuni (ieri sera ko anche Tomori, autore del primo gol del Milan: si tratta del 31esimo infortunio muscolare della stagione, cifre francamente sconcertanti).

"Lo faremo durante la pausa natalizia". Milan, annuncio di Cardinale: terremoto rossonero?

E l'infortunio di Tomori fa parte dei 15-20 secondi più allucinanti vissuti dai rossoneri in questa stagione. Già, perché succede tutto in una manciata di secondi, appunto, così come dimostra il video di Dazn che potete vedere qui in calce. È il 62esimo minuto di gioco: Tomori si accascia infortunato, la Salernitana riparte, Candreva scocca un tiro non irresistibile da fuori area e... segna. Già, quei 15-20 secondi si concludono con la clamorosa papera di Mike Maignan. Un estratto da incubo in una serata da dimenticare: il Milan "tradito" anche dal suo portiere, una tra le poche granitiche certezze (fino a ieri?).