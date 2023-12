Adrian Mutu, dramma e sconcerto: esonerato al funerale di sua madre

27 dicembre 2023 a

a

a

Adrian Mutu ha trascorso un Natale particolarmente difficile a causa di un grave lutto: la perdita di sua madre. L'ex attaccante rumeno, noto per aver vestito le maglie di squadre come Inter, Verona, Parma, Juventus, Fiorentina e Cesena, ha vissuto questo momento difficile proprio mentre era tornato in patria. Tuttavia, il suo periodo di lutto si è complicato ulteriormente poiché, durante il ritorno in Romania, è stato esonerato dalla sua posizione di allenatore al Neftci Baku, squadra azera che ha guidato dallo scorso estate.

La notizia della separazione è stata comunicata ufficialmente dal Neftci tramite un comunicato insolito, nel quale, oltre a annunciare l'esonero di Mutu, la società ha esteso le condoglianze per la perdita della madre: "Oggi è stato risolto di comune accordo il contratto tra il PFK "Neftchi" e Adrian Mutu. Il "Neftchi" PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze ad Adrian Mutu per la morte di sua madre."

Inter pigliatutto? Colpaccio in attacco a gennaio: il big da affiancare a Lautaro e Thuram

La mancanza di sensibilità da parte del club nel non attendere un periodo più opportuno per comunicare la notizia ha suscitato imbarazzo. Mutu, ancora in Romania al capezzale di sua madre, ha appreso della sua esclusione proprio in un momento così delicato. La squadra, dopo la vittoria contro il Kapaz ottenuta senza Mutu in panchina, ha deciso di rivoluzionare la guida tecnica affidandola al montenegrino Miodrag Bozsovics. Ora spetterà a Bozsovics cercare di portare il Neftci, attualmente terzo in classifica con 13 punti di distacco dalla capolista Qarabag, a nuovi successi.