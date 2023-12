Sinner, "ritiro dorato": cosa sta succedendo a Montecarlo nel più totale segreto 

30 dicembre 2023 a

a

a

Manca sempre meno alla partenza del campione italiano Jannik Sinner alla volta dell'Australia. Martedì 2 gennaio volerà a Melbourne, da dove partirà la sua stagione, direttamente nello Slam dal 14. Al momento, invece, l’altoatesino si trova a Montecarlo, dove sono in corso le ultime rifiniture prima della ripartenza. Dopo un finale di stagione esaltante, con il successo da vero leader azzurro in Coppa Davis a Malaga, lo attende un inizio altrettanto scoppiettante e impegnativo. Anche perché il 2024 è un anno che, oltre agli Slam, ha in agenda le Olimpiadi. "Sono pronto, sto bene e non vedo l’ora di tornare in campo", ha fatto sapere di recente il campione.

La preparazione fisica di Sinner dopo la Davis è iniziata quasi subito. Anche se prima il campione ha avuto il tempo di salutare la famiglia e gli amici in Alto Adige. Poi la partenza per Alicante, in Spagna, dove è iniziato il training. Proprio sul lavoro fisico, come spiega la Gazzetta dello Sport, si sono concentrati i coach Cahill e Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara. Il lavoro sarebbe terminato sabato 23 dicembre con due allenamenti con lo spagnolo Carlos Alcaraz. A seguire, tre giorni in famiglia, e infine il ritorno nel Principato, dove starebbe conducendo una vita piuttosto appartata per evitare i malanni, molto diffusi in questo periodo.

Jannik Sinner: "Ma chi trova la data?", doccia gelata per Adriano Panatta

Roberto, il gelataio di fiducia dell’altoatesino, sentito dalla Gazzetta, ha detto: "Non si è visto da noi. Magari l’ultimo giorno prenderà la sua coppetta con stracciatella". Jannik si starebbe allenando sui campi in cemento nella più assoluta riservatezza. Al Country Club di Monaco raccontano: "In questo periodo è tutto molto tranquillo, la maggior parte dei soci è in vacanza e quasi tutti i giocatori sono partiti per l’Australia. I giocatori qui sono protetti, sanno che nessuno li disturberà e per questo amano venire ad allenarsi".