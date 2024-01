Roberto Mancini, "un altro campionato": sommerso dagli insulti in Arabia

01 gennaio 2024 a

Roberto Mancini nel mirino dei tifosi arabi: l'ex ct degli azzurri, ora alla guida dell'Arabia Saudita, sta ricevendo non poche critiche per il suo elenco di convocati a pochi giorni dalla Coppa d'Asia, al via il 12 gennaio in Qatar. Media e tifosi lo avrebbero preso di mira per via di alcune esclusioni eccellenti. E non solo: avrebbe convocato anche giocatori che non sono titolari fissi nei loro club.

Se l'inizio dell'avventura araba di Mancini non era stato affatto entusiasmante, l'allenatore è riuscito poi a portare a casa due vittorie importanti nelle qualificazioni mondiali, prima contro il Pakistan e poi contro la Giordania. Ecco perché al momento delle convocazioni ufficiali per la Coppa d'Asia le aspettative erano molto alte. L'Arabia Saudita è inserita nel Girone F ed entrerà nel torneo il 16 gennaio, quando giocherà contro l'Oman. Poi giocherà il 21 contro il Kirghizistan e il 25 contro la Thailandia: le prime due classificate e le quattro migliori terze dei sei gruppi si qualificheranno per gli ottavi di finale.

Purtroppo, però, l'elenco dei 30 convocati presentato da Mancini non ha entusiasmato nessuno. A colpire soprattutto le esclusioni di Salman Al-Faraj e Sultan Al-Ghanam, che hanno fatto esplodere i social. Secondo qualcuno, Mancini "sta seguendo un altro campionato".