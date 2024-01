Buchanan all'Inter, la mossa di Inzaghi: quando può schierarlo

03 gennaio 2024 a

Affare fatto: Tajon Buchanan è un giocatore dell’Inter e la sua presenza sabato alle 12.30 contro il Verona non è da escludere. Al Brugge andranno 7 milioni più 3 di bonus, al giocatore un contratto da 1,5 netti a stagione fino al 2028. Simone Inzaghi ha così il sostituto a Juan Cuadrado, che starà a lungo ai box. Nelle prossime ore, il terzino è atteso a Milano per le visite mediche, che si svolgeranno giovedì. Intanto, a ‘L’Interista’, il fondatore di Athelite Lab e personal trainer di Buchanan, Juan Patarroyo, ha parlato delle qualità e delle caratteristiche del nuovo esterno nerazzurro: "Tajon e io ci siamo conosciuti 3 anni fa durante la pausa di fine stagione della Mls, quando giocava per i New England Revolution. Da allora ci alleniamo insieme ad ogni sosta”.

Patarroyo: “Buchanan sa finire l’azione con entrambi i piedi, è un esterno naturale”

E ancora: “(Buchanan) Ha una grande lunghezza di passo che lo rende davvero efficace nelle discese sulla fascia. Ma è anche agile ed esplosivo, è in grado di passare per spazi ristretti a tutta velocità. Ciò che lo rende speciale però è il fatto che mantenga una grande qualità palla al piede alla massima velocità”. Poi in un altro passaggio ha aggiunto: “È un esterno naturale che riesce ad adattarsi a qualsiasi sistema di gioco — ha aggiunto Patarroyo — Ha la capacità di finire l'azione con entrambi i piedi, quindi ha il potenziale per svolgere un ruolo offensivo, ma la sua forma fisica e la sua mentalità gli permettono di svolgere anche un ruolo più difensivo se necessario".