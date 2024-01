Inter, la bomba di Parolo: "Perché Inzaghi andrà via"

Roberto Tortora 02 gennaio 2024 a

a

a

Se c’è una Milano rossonera che piange e si dispera per la crisi di risultati, imputata ad un unico capro espiatorio, cioè Stefano Pioli, quella nerazzurra sorride per una prima parte di stagione letteralmente dominata in Serie A e con tanto di qualificazione agli ottavi di finale anche in Champions League. Eppure, il destino di Simone Inzaghi potrebbe essere, a sorpresa, lo stesso del collega sulla sponda opposta del Naviglio. Entrambi, infatti, potrebbero lasciare le rispettive panchine a giugno. Se la motivazione per Stefano Pioli è la fine di un ciclo, però, quella di Simone Inzaghi ha contorni decisamente più invitanti e potrebbe sintetizzarsi così: vince lo Scudetto e lascia.

La rivelazione arriva direttamente da qualcuno che di Inzaghi è molto amico, dopo averlo avuto come allenatore alla Lazio quando era ancora calciatore. Stiamo parlando di Marco Parolo, ex-centrocampista ed attualmente opinionista di DAZN. Queste le parole di Parolo: “Anche se dovesse portare la squadra a vincere il titolo in Serie A credo che Simone possa anche dire basta e concludere il suo ciclo sulla panchina dell’Inter“.

Inter-stop con il Genoa? Cos'ha imparato Simone Inzaghi: lezione da scudetto

A maggior ragione, se dovesse alzare anche la coppa dalle grandi orecchie, la Champions League: “Certo, potrebbe anche vincere, dopo che la scorsa stagione aveva raggiunto la finale e poi ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Cosa gli può venire chiesto di più? Può vincere la Champions League, ma in tre anni ha fatto già la finale di Istanbul e vinto tre coppe”. Inzaghi ha il contratto in scadenza a Giugno 2025, dovesse liberarsi diventerebbe uno degli allenatori più appetiti sia in Italia che in Europa. Anche il Real Madrid, prima di rinnovare con Ancelotti, ci aveva fatto un pensierino. I tifosi dell’Inter ora tremano.