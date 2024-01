Coppa Italia, Roma ribalta Cremonese e si regala il derby

03 gennaio 2024 a

Tanta paura, ma un finale diverso da quello di un anno fa. La Roma supera 2-1 la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia e si regala il derby con la Lazio ai quarti in uno scontro che torna nella coppa nazionale dopo la finale del 2013 vinta dalla Lazio. Ma quanta fatica per la squadra di Mourinho costretta a rincorrere una Cremonese coraggiosa.

Inizio tosto, nervoso con tanti falli e 4 ammoniti della Cremonese nel primo quarto d'ora. La prima occasione per la Roma arriva con una punizione di Pellegrini che al 17' impegna Jumgdal. Al 27' doppia super occasione per i padroni di casa. Prima Jumgdal è provvidenziale su Belotti, sulla respinta del portiere ospite Pellegrini spacca la traversa con la palla che però non entra. La Cremonese si fa viva con una punizione di Zanimacchia che va sopra la traversa. Al 37' l'Olimpico rivive i fantasmi dello scorso anno con gli ospiti che vanno in vantaggio grazie a Tsadjout che controlla una palla vagante, anticipa Cristante e batte Svilar. La Roma reagisce con Belotti il cui tiro, però, viene deviato in angolo, ma la Cremonese è viva e Zanimacchia va vicino al raddoppio al 44' con un tiro che finisce di poco a lato.

I giallorossi escono tra i fischi dell'Olimpico a fine primo tempo e Mou decide di iniziare la ripresa con 3 sostituzioni e mettendo in campo Dybala. La scossa è immediata. Proprio l'argentino si inventa un assist per Lukaku che però è lento e si fa chiudere a pochi passi dalla porta. Al 54' la Roma accarezza il pari con El Shaarawy che si accentra e tira in porta, ma il palo nega la gioia del gol al numero 92. La Cremonese, però, non sta a guardare e Coda ha l'occasione per lo 0-2, Svilar salva, ma tutto è cancellato dalla segnalazione di fuorigioco. Al minuto 77 la Roma scaccia un incubo che si stava materializzando. Ci pensa il solito Lukaku che finalizza un'azione confezionata da Dybala e Azmoun. L'Olimpico esplode, la Roma si carica. All'83' ecco il gol del 2-1. La Roma ribalta il risultato con Dybala che realizza un rigore fischiato da Pairetto per un fallo su Spinazzola. Inutile l'assalto finale della squadra di Stroppa.