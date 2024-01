Coppa Italia, doppietta De Ketelaere e l'Atalanta vola ai quarti contro il Milan

03 gennaio 2024 a

Miranchuk illumina, De Ketelaere segna e l'Atalanta si qualifica per i quarti di finali di Coppa Italia archiviando la pratica Sassuolo in poco più di un'ora. Gli orobici ora affronteranno il Milan in quella che sarà una sorta di finale anticipata tra due squadre che ambiscono a vincere il trofeo.

Clima delle grandi occasioni al Gewiss Stadium che registra il primo tutto esaurito del 2024. Gasperini lascia fuori Scamacca e lancia De Ketelaere come centravanti, Dionisi, invece, in forte difficoltà in campionato fa ampio turnover e in attacco si affida a Mulattieri. Avvio vibrante. La prima emozione arriva al 5' quando Ederson se ne va sulla fascia e offre una palla invitante a De Ketelaere che però liscia. Dopo due minuti ecco la risposta del Sassuolo con un tiro di Volpato che impegna Musso. Al 12' Atalanta di nuovo pericolosa con Scalvini che colpisce di testa su azione d'angolo e costringe Cragno a un grande intervento. Passa un minuto e De Ketelaere ha un'altra occasione, ma spreca di testa da buona posizione. Al 24' però si riscatta e porta in vantaggio i padroni di casa. Il numero 17 orobico realizza un gol da bomber vero stoppando in area una sponda di Pasalic e girando in rete nonostante l'opposizione di Ferrari. La reazione del Sassuolo è debole e si concretizza con una conclusione di Castillejo che al 34' conclude a lato. Al 39' ci prova Zappacosta, ma il tiro viene bloccato dal portiere ospite.

Al 40' è Ederson che tenta un tiro a giro che finisce fuori. A inizio ripresa l'Atalanta cerca subito il raddoppio con Miranchuk, ma il tiro non preoccupa Cragno. Al 56' il russo sfiora la magia con un colpo di tacco spalle alla porta che colpisce la traversa. Sarebbe stata una perla. Un minuto dopo occasione Sassuolo con Mulattieri che impegna Musso. Pochi secondi e Scalvini è provvidenziale su un tiro di Volpato destinato allo specchio. Al 63' il raddoppio dell'Atalanta. Ancora De Ketelaere che finalizza una bella azione del duo Pasalic-Miranchuk. Il numero 59 è in serata e vuole segnare, ma al 69' Cragno gli dice no. L'appuntamento con la rete è però rinviato solo di due minuti. Al 71', infatti, Miranchuk si inventa il 3-0 con un tiro su cui l'estremo difensore neroverde non può nulla. Il Sassuolo esce dal campo, l'Atalanta si diverte e Miranchuk sfiora la doppietta in due occasioni. Inutile il gol del 3-1 di Boloca al 95'. Da registrare nel finale il ritorno in campo per l'Atalanta di Palomino. Un'altra buona notizia in una serata da 'Dea'.