Milan, l'indiscrezione bomba: "Se va via Pioli serve questo tipo di tecnico..."

“In questo momento storico, qualora non fosse confermato Pioli, servirebbe un allenatore che tenga lo standard molto alto: se fai un passo indietro con un allenatore, rischi di fare un passo indietro”. Commenta così Peppe Di Stefano, storico inviato di Sky per il Milan, durante il suo intervento sul canale YouTube di Carlo Pelleggati: “Serve un tecnico, qualora non fosse Pioli, in grado di portare un profilo alto immediatamente a livello di standard, di brand — ha detto il giornalista — Deve essere un allenatore di alto profilo: che in due giorni si passi dall’alta classifica di Pioli, all’altissima classifica di questo nuovo profilo. Con un allenatore giovane rischi di creare alla squadra un alibi”.

Di Stefano: “Far giocare i giovani in Coppa Italia scelta condivisa con la società”

Intanto Pioli ha fatto esordire diversi giovani già in questa stagione: da Francesco Camarda al difensore Simic e all’esterno Chaka-Traoré, gli ultimi due in gol all’esordio: il primo in campionato contro il Monza, il secondo martedì sera in Coppa Italia contro il Cagliari. La scelta “è pienamente condivisa con la società — aggiunge ancora Di Stefano — Non si è sottovalutata assolutamente la Coppa Italia, ma è chiaro che si è dovuto far riposare i big come Leao, Giroud, Pulisic, Loftus-Cheek, Kjaer e Florenzi, che hanno giocato tantissimo ultimamente. Per questo è stato dato spazio ai giovanissimi della Primavera, che stanno facendo benissimo sin dalla passata stagione con Abate”. Poi il giornalista ha concluso: “C’è stato un rischio dietro questa scelta, ma è un rischio che il Milan ha voluto e dovuto correre, condiviso da Pioli e dal management societario".