Mourinho sbotta contro Massimo Mauro: "Brutta cosa, serve rispetto", cosa c'è dietro

I quarti di Coppa Italia sono arrivati, seppur a fatica. La Roma ha ribaltato la Cremonese per 2-1, in vantaggio nel primo tempo con Tsadjout e ora ai quarti se la vedrà nel derby contro la Lazio. Nel fine di match, ai microfoni di Pressing su Mediaset, Jose Mourinho è stato polemico contro Massimo Mauro, ex giocatore e attuale commentatore tv, che però non era presente in studio. “Abbiamo fatto abbastanza per non soffrire tanto — le parole dello Special One — Bisogna avere rispetto per le nostre difficoltà e per quello che diamo in campo. Per un ex giocatore non rispettare gente che ha mangiato nello stesso piatto è una brutta cosa. Ci vuole rispetto per le nostre possibilità”.

Mauro e quel commento anti-Roma dopo la vittoria sul Napoli

Mauro non era presente in studio e non ha potuto replicare. Quello che Mourinho ancora non ha accettato sono le frasi pronunciate da Mauro dopo il 2-0 della Roma sul Napoli lo scorso 23 dicembre: “Risultato giusto, è stata una partita difficilissima per l'arbitro perché i giocatori hanno avuto un comportamento a dir poco discutibile — le parole di Mauro — La differenza l'hanno fatta gli attaccanti: male Kvara e Osimhen, bene Lukaku e Belotti che mi è piaciuto. Almeno c'è stato un po' di agonismo. Il Napoli dell'anno scorso non avrebbe avuto alcuna difficoltà contro questa Roma. Se quella di provocare gli avversari è una strategia, secondo me è antisportivo”.

Mauro-Mourinho, non è il primo battibecco

E ancora: “Mourinho se l'è presa con Kvara perché accentuava le cadute, ma prima dovrebbe dirlo ai suoi giocatori — aveva detto ancora Mauro — Zalewski è rimasto a terra per un minuto e sembrava che dovesse andare in ospedale, con tutte le telecamere che ci sono oggi i giocatori dovrebbero smetterla perché fanno brutta figura. In questo caso capisco che l'arbitro, chiaramente condizionato e messo in difficoltà, possa sbagliare e perdere la testa. La seconda ammonizione di Osimhen non c'era, anzi non era proprio fallo, in Inghilterra si mettono a ridere". Tra Mauro e Mourinho non è la prima volta, un precedente da ricordare è quello del portoghese ai tempi da allenatore dell’Inter, quando si prese con l’ex difensore (allora opinionista Sky) dopo la vittoria per 5-0 dei suoi al Marassi contro il Genoa. Quest’ultimo si era espresso con toni non amichevoli nei confronti dei nerazzurri nelle settimane precedenti e in quell'occasione lo Special One gli disse: "Forse qualcuno ora è un po' triste che fa fatica a parlare bene di noi".