Inter, tre punti mozzafiato col Verona. Critiche su Inzaghi: "Intervenga!"

Una partita letteralmente mozzafiato. L'Inter si prende tre punti con il Verona, ma quanta fatica e soprattutto quante emozioni per i tifosi nerazzurri e per quelli dell'Hellas. Il match comincia con l'Inter in cerca del gol del vantaggio per poi addomesticare la partita. E di fatto il gol dell'1-0 non si fa attendere. Lo timbra Lautaro Martinez che è sempre più leader della squadra allenata da Simone Inzaghi. Al13' colpiste il Toro: costruzione splendida dei nerazzurri, Thuram per Mkhitaryan che trova l'inserimento dell'argentino in area: stop e tiro che stende Montipò. L'Inter controlla la partita e i tre punti non sembrano a rischio. Poi, nella ripresa, il Verona trova il gol del pareggio con Henry. Appena entrato fa il colpaccio e porta l'Hellas sull'1-1. Al 74'recupera palla la formazione gialloblù, assist di Duda per Henry che tocca la palla con il ginocchio sorprendendo Acerbi e Sommer.

E qui comincia un'altra partita con l'Inter in pressing per trovare il vantaggio. Ed è nei minuti di recupero, al 93' che arriva la zampata decisiva. Ribattuta di Montipò dopo una serie di tentativi dei nerazzurri. Il più veloce è Davide Frattesi che con una zampata infila in porta.Ma il match non finisce qui. Dopo qualche istante viene fischiato un calcio di rigore a favore del Verona. Ma Henry sbaglia clamorosamente: colpisce il palo. Poi il triplice fischio con l'Inter che guadagna tre punti preziosi per la fuga sulla Juve.

E i tifosi sui social si scatenano: "Oggi molto, molto male. 1 ora passata a specchiarci nella nostra bellezza senza sentire il bisogno di chiuderla. Non doveva più capitare, è ricapitato. Chi di dovere intervenga", scrive un utente su X. E c'è chi punta il dito anche contro Inzaghi per l'eccessiva sofferenza: "Sul fallo di Bastoni boh e del rigore (che per me non c'è ma devo rivedere), ma la cosa più insensata sono stati i cambi di Baroni... Togli i due migliori in campo per due debuttanti, al 87' e 91', mentre pareggi a San Siro... Scelte illogiche". Insomma i tifosi come sempre si dividono...