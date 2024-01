Paola Egonu, pallonata contro l'ex ct Mazzanti. Il labiale: "Pezzo di m***"

08 gennaio 2024 a

Paola Egonu ritrova il suo ex allenatore Davide Mazzanti come avversario nel massimo campionato nostrano di pallavolo. I trascorsi tra i due non sono dei migliori, l'esperienza tra la giocatrice e il tecnico nella nazionale italiana è stata a dir poco pessima. Nel match di ieri a scontrarsi sono state l'Itas Trentino dell'ex ct azzurro e la Vero Volley Milano, formazione in cui milita la Egonu. E a trionfare è stata proprio quest'ultima squadra. Un momento più di tutti, però, ha catturato l'attenzione: quando una schiacciata della giocatrice 25enne, nel terzo set, è finita per sbaglio proprio addosso a Mazzanti.

L'allenatore ha prima fatto qualche passo per ritrovare l'equilibrio, poi ha sorriso dicendo di stare bene alzando il pollice. Gelo da parte dell'Egonu, che senza lasciare trasparire alcuna emozione ha semplicemente recuperato il pallone per portarsi in battuta. Solo al momento di servire, ha guardato l'ex ct per chiedergli come stesse. E un secondo dopo, come si vede in un video diventato virale sui social, avrebbe detto parole non proprio carine sull'allenatore. Dal labiale - nota un utente su X - pare abbia sussurrato: "Pezzo di me**a che non sei altro".

Lettura del labiale a parte, al momento i due sarebbero ai ferri corti. Le ostilità sarebbero iniziate nel 2022, quando lo sfogo della pallavolista sugli insulti razzisti rappresentò un vero e proprio terremoto, con Mazzanti che a quanto pare non gradì. Si venne a creare una crepa, che portò a ulteriori spaccature all'interno del gruppo. Mazzanti addirittura decise di non far partire la Egonu titolare per gli Europei, lasciandola spesso in panchina.