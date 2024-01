Milan, "inserimento nella trattativa": nome caldissimo a gennaio

08 gennaio 2024 a

a

a

Nome a sorpresa per il Milan in questo mercato di riparazione. La priorità dei rossoneri è intervenire in difesa, reparto falcidiato da una impressionante serie di infortuni (Thiaw e Kalulu fuori ancora per diverse settimane, Florenzi l'ultimo indisponibile). Dopo il rientro di Gabbia dal Villarreal e l'affare con il Verona con il jolly Terracciano in arrivo (il 20enne è centrocampista, ma utilizzabile anche in posizione più arretrata), radio-mercato parla di un inserimento del Diavolo nelle trattative per Radu Dragusin.

Il centrale del Genoa (scuola-Juve) è stato eletto "giocatore romeno dell'anno" nel 2023 e piace a tanti top club. Sembrava fatta per il passaggio al Napoli, ma negli giorni sono piombati sul possente difensore Bayern Monaco e Tottenham. Ma è del Milan, appunto, la sorpresa delle ultime ore.

"Per lui credo sia meglio che stia cercando un'altra squadra": la bomba di Pioli

Di sicuro, il Bayern fa sul serio. Mister Tuchel ha dato l'ok, secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland: Dragusin è considerato un'ottima alternativa (e meno costosa) all'inglese Eric Dier del Tottenham. I londinesi, a loro volta, si sono mossi puntando sul "cash": sarebbero pronti a offrire ai rossoblu 25 milioni di euro, una proposta che taglierebbe fuori il Napoli (che stava discutendo sulle contropartite tecniche, da Zanoli e Ostigard a Demme e Zerbin). Anche il Milan, però, vuole sedersi al tavolo puntando forte su Lorenzo Colombo, punta attualmente in prestito al Monza ma che piace e molto al Genoa. Il solo giovane attaccante della Under 21, però, non basterà per superare la concorrenza anche perché il Grifone valuta il suo difensore ben 30 milioni di euro.

"Ma perché non c'era?!": il Milan vince 3-0, ma Pioli è di nuovo nella bufera

Intanto si muova anche il mercato internazionale, a ben altre altezze. La superstar Kylian Mbappé sarebbe infatti vicinissimo al Real Madrid. Secondo Foot Mercato, il centravanti della Nazionale francese avrebbe trovato un accordo con i Blancos, a cui era già stato a un passo prima di rinnovare a sorpresa il proprio contratto con il Psg.