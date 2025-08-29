Libero logo
venerdì 29 agosto 2025
Marotta, la gaffe in diretta tv che fa tremare l'Inter

L’Inter ha finalmente conosciuto le otto avversarie che affronterà nella fase “campionato” della Champions League: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union Saint-Gilloise. Un gruppo di sfide di altissimo livello, che mette subito alla prova le ambizioni della squadra di Cristian Chivu.

Ma, più che il sorteggio, a far discutere è stata l’intervista di Giuseppe Marotta alla televisione turca TRT Sport. Alla domanda sul futuro di Hakan Calhanoglu, il presidente nerazzurro ha risposto con parole che hanno sorpreso tifosi e addetti ai lavori: "Hakan deve prendere la sua decisione sul suo futuro in questo momento. Dopo che avrà preso la sua decisione, prenderemo le misure necessarie come club".

Una dichiarazione che ha immediatamente alimentato i timori di una cessione, considerando i precedenti interessamenti di club turchi per il centrocampista. Tuttavia, nel giro di poco, è emerso che si trattava di un clamoroso equivoco: Marotta aveva confuso Calhanoglu con Mehdi Taremi, effettivamente vicino all’addio dopo l’offerta ricevuta dall’Olympiacos.

Il malinteso è diventato evidente subito dopo, quando lo stesso dirigente ha chiarito il ruolo di Calhanoglu nell’Inter del presente e del futuro: "Ha fatto 4 anni splendidi e continuerà a farli perché anche quest'anno il suo apporto sarà importante”. Il caso dunque si è sgonfiato in poche ore: il regista turco resterà al centro del progetto nerazzurro, mentre la “bomba” di mercato riguardava in realtà Taremi. Una gaffe, certo, ma che ha rischiato di scatenare un terremoto mediatico nel giro di pochi minuti.

