Massimo Moratti, indiscrezioni dall'ospedale: "Estubato, cosciente"

Nuove notizie sulle condizioni di salute di Massimo Moratti. L'ex presidente dell’Inter, ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano, è stato estubato e respira autonomamente. Migliora infatti la polmonite che ne ha imposto il ricovero in terapia intensiva. I medici, molto cauti, hanno deciso di estubare Moratti, confermando - è quello che riporta l'Ansa - i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata.
Alla guida dell'Inter dal 1995, quando acquistò il club da Ernesto Pellegrini, al 2004 e poi di nuovo dal 2006 al 2013, con lui il club ha conquistato ben 16 trofei. Il suo nome è collegato in particolare allo storico triplete della stagione 2009-2010: campionato, Coppa Italia e, 45 anni dopo la Coppa Campioni del padre Angelo, Champions League.
"L'Inter è una dimensione di vita: in questa squadra c'è qualcosa di diverso - ha detto Moratti in occasione del suo ottantesimo compleanno - Per me l'Inter è stata una scelta: non è capitata per caso. Per me è grandissimo senso del dovere e rispetto però rimane una cosa bellissima, è stato un piacere. È un amore, da vivere nel bene o nel male, ma sempre con l'idea di essere innamorato. Non so cosa sono stato io per l'Inter: certamente ho cercato di fare ciò che pensavo fosse giusto per l'Inter, può darsi che abbia sbagliato parecchie volte".