Libero logo
RussiaUcraina
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Massimo Moratti, indiscrezioni dall'ospedale: "Estubato, cosciente"

sabato 30 agosto 2025
Massimo Moratti, indiscrezioni dall'ospedale: "Estubato, cosciente"

1' di lettura

Nuove notizie sulle condizioni di salute di Massimo Moratti. L'ex presidente dell’Inter, ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano, è stato estubato e respira autonomamente. Migliora infatti la polmonite che ne ha imposto il ricovero in terapia intensiva. I medici, molto cauti, hanno deciso di estubare Moratti, confermando - è quello che riporta l'Ansa - i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata. 

Alla guida dell'Inter dal 1995, quando acquistò il club da Ernesto Pellegrini, al 2004 e poi di nuovo dal 2006 al 2013, con lui il club ha conquistato ben 16 trofei. Il suo nome è collegato in particolare allo storico triplete della stagione 2009-2010: campionato, Coppa Italia e, 45 anni dopo la Coppa Campioni del padre Angelo, Champions League.

Massimo Moratti "apre gli occhi ma è ancora intubato": gli ultimi aggiornamenti

Si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva Massimo Moratti. Per l'ex presidente dell’Inter so...

"L'Inter è una dimensione di vita: in questa squadra c'è qualcosa di diverso - ha detto Moratti in occasione del suo ottantesimo compleanno - Per me l'Inter è stata una scelta: non è capitata per caso. Per me è grandissimo senso del dovere e rispetto però rimane una cosa bellissima, è stato un piacere. È un amore, da vivere nel bene o nel male, ma sempre con l'idea di essere innamorato. Non so cosa sono stato io per l'Inter: certamente ho cercato di fare ciò che pensavo fosse giusto per l'Inter, può darsi che abbia sbagliato parecchie volte".

Movimenti Marotta, la gaffe in diretta tv che fa tremare l'Inter

L'urna di Montecarlo Champions, per Inter, Juve, Napoli e Atalanta sorteggi duri: le avversarie della prima fasa

Ecco come sta Massimo Moratti "apre gli occhi ma è ancora intubato": gli ultimi aggiornamenti

tagmassimo morattiinter

Movimenti Marotta, la gaffe in diretta tv che fa tremare l'Inter

L'urna di Montecarlo Champions, per Inter, Juve, Napoli e Atalanta sorteggi duri: le avversarie della prima fasa

Ecco come sta Massimo Moratti "apre gli occhi ma è ancora intubato": gli ultimi aggiornamenti

ti potrebbero interessare

374x232

Marotta, la gaffe in diretta tv che fa tremare l'Inter

L. P.
1400x933

Champions, per Inter, Juve, Napoli e Atalanta sorteggi duri: le avversarie della prima fasa

3000x2000

Massimo Moratti "apre gli occhi ma è ancora intubato": gli ultimi aggiornamenti

1180x618

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: le sue condizioni