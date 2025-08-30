Massimo Moratti, indiscrezioni dall'ospedale: "Estubato, cosciente"

Alla guida dell'Inter dal 1995, quando acquistò il club da Ernesto Pellegrini, al 2004 e poi di nuovo dal 2006 al 2013, con lui il club ha conquistato ben 16 trofei. Il suo nome è collegato in particolare allo storico triplete della stagione 2009-2010: campionato, Coppa Italia e, 45 anni dopo la Coppa Campioni del padre Angelo, Champions League.

Nuove notizie sulle condizioni di salute di Massimo Moratti. L'ex presidente dell’Inter, ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano, è stato estubato e respira autonomamente. Migliora infatti la polmonite che ne ha imposto il ricovero in terapia intensiva. I medici, molto cauti, hanno deciso di estubare Moratti, confermando - è quello che riporta l'Ansa - i progressi pur mantenendo una stretta osservazione in una situazione che resta delicata.

"L'Inter è una dimensione di vita: in questa squadra c'è qualcosa di diverso - ha detto Moratti in occasione del suo ottantesimo compleanno - Per me l'Inter è stata una scelta: non è capitata per caso. Per me è grandissimo senso del dovere e rispetto però rimane una cosa bellissima, è stato un piacere. È un amore, da vivere nel bene o nel male, ma sempre con l'idea di essere innamorato. Non so cosa sono stato io per l'Inter: certamente ho cercato di fare ciò che pensavo fosse giusto per l'Inter, può darsi che abbia sbagliato parecchie volte".