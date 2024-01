Michael Schumacher, "ammessa a vederlo": la decisione di Corinna

Roberto Tortora 08 gennaio 2024 a





Michael Schumacher ha da poco tagliato due traguardi, uno molto triste: il 29 dicembre scorso, infatti, sono passati dieci anni da quel tragico incidente sulla neve sulle Alpi francesi, a Meribel, che gli ha causato gravi danni neurologici. Il caschetto che indossava al momento dell’urto con le rocce si ruppe, non lasciando scampo al pilota tedesco.

Il 3 gennaio, invece, ha compiuto 55 anni e la sua vita la trascorre da degente unico della sua grande villa di Gland, sul lago di Ginevra. Assistito 24 ore al giorno da uno staff qualificato. Nonostante le terapie sperimentali più avanzate, per lui non c’è possibilità di tornare come un tempo. In quello che oggi è il suo regno nascosto, pochi possono vederlo: Jean Todt, Badoer, la manager Sabine Kehm, oltre ai familiari.

L'ultima terapia, indiscrezioni dolorose: ecco come provano a curare Michael Schumacher

Da qualche tempo, anche un’altra persona può avere accesso alla sua casa: è la 23enne modella danese Laila Hasanovic, origini bosniache e fidanzata di suo figlio Mick, come rivela il Daily Mail. Il loro legame è diventato serio, lei ora è considerata “una di famiglia”. La modella, infatti, ha saputo conquistare la fiducia di tutti, compresa mamma Corinna Betsch.

Leila e Mick si frequentano dallo scorso agosto, la famiglia del sette volte campione del mondo (due con la Benetton, cinque con la Ferrari) ha deciso che può scostare il velo protettivo che le consentirà di far visita al “suocero”. Una leggenda costretta ora a stare nell’ombra. I due erano usciti già allo scoperto a settembre, in occasione del GP del Giappone, sul circuito di Suzuka. Di recente, il fratello di Schumi, Ralf, aveva detto con amarezza: “Sfortunatamente a volte la vita non è giusta, dobbiamo accettarlo”. Gli aveva fatto eco l’ex-manager del campione, Willi Weber: "Quando penso a Michael adesso, purtroppo non ho più alcuna speranza di rivederlo".