Berrettini, ore pesantissime prima dell'Australian Open: "Rinuncio"

Era atteso in campo nella prima mattinata italiana di oggi (venerdì 12 gennaio), alle 2.30, nel match dell’ultimo giorno al Kooyong Classic, ma Matteo Berrettini si è ritirato prima dell’esibizione contro Dominic Thiem.

Il romano si era iscritto per avere un feedback sulla propria condizione fisica alla vigilia dell'Australian Open, ma non facendolo proverà a capirci di più direttamente allo slam down under contro il numero 7 del mondo Stefanos Tsitsipas. Questa rinuncia dell'ultimo secondo potrebbe essere un segnale negativo per l'ex finalista di Wimbledon nel 2021, ma allo stesso tempo anche semplice precauzione. Ulteriori sviluppi sulla vicenda si sapranno nelle prossime ore. Al posto di Berrettini, intanto, al Kooyong Classic è sceso l’argentino Francisco Cerundolo.

Nelle altre sfide del tabellone sorteggiato per gli Australian Open, sorride il numero uno del mondo Novak Djokovic che a Melbourne ha trionfato 10 volte in 18 partecipazioni: sulla strada che porterebbe il campione serbo verso la finale non ci sono né Zverev, né Medvedev. Il primo vero ostacolo sarà rappresentato dal greco Stefanos Tsitsipas, che se la vedrà proprio contro Berrettini. Jannik Sinner, numero 4 Atp, comincerà invece il suo percorso contro l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59, con cui non ha mai giocato. Non fortunato nemmeno Lorenzo Sonego, che giocherà contro Daniel Evans e in caso di vittoria potrebbe sfidare Carlos Alcaraz al secondo turno.