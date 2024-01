Jannik Sinner, "trattamento da re" agli Australian Open

Leonardo Iannacci 13 gennaio 2024 a

La prova che Jannik Sinner sia ormai un top -player anche negli Slam viene da Melbourne: il nostro amabilissimo rosso di San Candido stanotte avrà l’onore di aprire le danze degli Open d’Australia 2024.

Sarà suo il primo incontro sul centrale (diretta dalle 2 sui canali 210 e 211 di Sky) e questo la dice lunga sulla popolarità mondiale e il fascino del personaggio, gli anni scorsi destinato a orari e campi periferici quando giocava i primi incontri degli Slam. Alla Rod Laver Arena affronterà l’olandese Botic Van de Zandschulp, un lungagnone discreto come doppista, che ha avuto il suo quarto d’ora di popolarità nel 2021 quando arrivò ai quarti degli US Open e al numero 22 del ranking in singolare. Nole Djokovic giocherà alle 9 italiane contro il croato Prizmic.

«Sono in Australia da una settimana e mi sto preparando al meglio», ha raccontato ieri Sinner, che per il portale di riferimento tennisabstract.com ha la seconda probabilità più alta (30.7%) di vincere gli Open dopo il numero 1 del mondo (34,4%). «Il feeling con il campo migliora. Nel 2023 sono cresciuto tanto come mentalità grazie al lavoro con il mio coach Darren Cahill. Nei momenti liberi sto seguendo tanto lo sci e sono felice per i risultati degli azzurri: Paris in testa e ammiro molto Goggia e Brignone». Gli italiani in campo a Melbourne saranno sette: ieri si sono qualificati anche Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri.