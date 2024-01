Serie A, colpo casalingo del Cagliari: il Bologna battuto in rimonta 2 a 1

14 gennaio 2024 a

Colpo casalingo del Cagliari che ha battuto in rimonta 2-1 il Bologna nel match delle ore 15 valido per il 20esimo turno di campionato di Serie A. Ospiti in vantaggio con Orsolini al 24', al 31' pari dei sardi con Petagna. Squadra di Claudio Ranieri che la ribalta grazie a un'autorete di Calafiori al 69'. Grazie a questi 3 punti il Cagliari si porta a 18 punti in classifica, il Bologna, ancora senza vittorie nel 2024, resta fermo a 32 e subisce il sorpasso della Lazio che questo pomeriggio ha superato il Lecce.