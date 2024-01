Berrettini infortunato, "la notte di Capodanno". E Bertolucci sbotta

15 gennaio 2024 a

Quello di Matteo Berrettini è un piccolo dramma, ovviamente parlando dal punto di vista sportivo. Eppure c'è chi, tra i famigerati "leoni da tastiera" pensa di poter fare ironie e illazioni anche sugli aspetti più privati e intimi del tennista romano. E a loro Paolo Bertolucci, ex gloria del tennis azzurro negli anni Settanta, ex capitano di Coppa Davis e oggi tra i più apprezzati e ironici commentatori del mondo della racchetta in tv, dice basta, rimettendoli in riga.

Il 27enne romano, da mesi alle prese con vari infortuni fisici, ha dovuto rinunciare al rientro degli Australian Open per un problema al piede (il destro, lo stesso della distorsione all'Open Usa dello scorso 31 agosto). L'ex numero 6 del ranking oggi è scivolato ben oltre la centesima posizione mondiale e il suo tentativo di scalata si fa sempre più difficile. Triste leit motiv di questo lungo periodo sfortunato, dare la colpa dei suoi guai alla relazione sentimentale con la bellissima Melissa Satta, ex velina di Striscia la notizia già compagna di altri assi dello sport come Christian Vieri e Kevin Prince Boateng.

I commenti sui social prescindono ovviamente dagli aspetti più tecnici, soffermandosi su battute scontate e volgari. "Leggo vergognosi commenti su Berrettini - è la replica di Bertolucci su X, l'ex Twitter -. Lui è in grado di gestire la propria vita. Vi consiglio di concentrare tutte le attenzioni sulla vostra". Parole sante, anche se probabilmente purtroppo non serviranno ad arginare il fenomeno degli hater.

Ad aggiungere benzina sul fuoco dell'equazione Berrettini più Satta uguale crisi ci ha pensato un retroscena del Corriere della Sera secondo cui non tutto sarebbe andato per il verso giusto durante la preparazione per il ritorno in campo del bel Matteo. Mentre Jannik Sinner si allenava a Montecarlo per incominciare al meglio il 2024 che potrebbe portarlo al primo successo in un torneo del Grande Slam, Berrettini non ha rinunciato a festeggiare il Capodanno con l'amata Melissa in Marocco.

Secondo l'indiscreto, il coach spagnolo Roig avrebbe chiesto a Berrettini di effettuare qualche seduta in più di allenamento. Berrettini ha invece preferito staccare per qualche giorno per poi provare subito il rientro in Australia, andando in contro però a vari contrattempi che gli hanno fatto saltare nel giro di pochi giorni i tornei di Brisbane, Kooyong e ora Australian Open. Peraltro, si fa notare, forse il romano è stato tradito dalla voglia di tornare alle gare. Se avesse atteso qualche altra settimana, avrebbe potuto richiedere la scorciatoia del "ranking protetto" garantito dalla Atp dopo 6 mesi consecutivi di stop. In quel caso, Berrettini sarebbe potuto rientrare a marzo sul cemento americano godendo di una classifica più "benevola", perché frutto della media del ranking nei tre mesi successivi all'ultimo match giocato. Così, invece, la discesa continua.