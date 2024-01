Sinner avanti facile agli Australian Open. Cobolli, un altro miracolo

17 gennaio 2024 a

a

a



Non sbaglia, Jannik Sinner, ma l'Italia agli Australian Open scopre anche un grandissimo Cobolli. Il fenomeno di San Candido, numero 4 del ranking Atp e indiscusso uomo-copertina del tennis azzurro, avanza al terzo turno a Melbourne dopo aver dominato e vinto in tre set la sfida contro l'olandese Jesper de Jong, con il punteggio di 6-2 6-2 6-2. Pronostico rispettato, la corsa di Jannik verso il sogno del suo primo titolo in uno Slam continua aspettando impegni più ardui.

Benissimo anche Flavio Cobolli che ha battuto in quattro set (7-5 6-3 5-7 6-2) Pavel Kotov. Si ferma, invece, la corsa di Matteo Arnaldi, sconfitto in tre set da Alex de Minaur, 6-3 6-0 6-3.

"Alzati e prenditeli tutti": lo sconvolgente gesto di Novak Djokovic in campo | Video

Sinner, tra i favoriti degli Australian Open, non ha mai temuto un risultato diverso dal match con De Jong, 161 nel ranking mondiale. L'altoatesino conoscerà il suo prossimo avversario già oggi, al termine della sfida prevista per oggi tra l'argentino Sebastian Baez (numero 29) e il colombiano Danel Galan (87).

Ancora applausi per Cobolli. Se al primo turno il romano aveva superato in cinque set Jarry, con tanto di break completato quando il cileno è andato a servire per il match sul 5-4 nel quinto, al secondo ha battuto al termine di un'altra battaglia 7-5 6-3 5-7 6-2 il russo Pavel Kotov, numero 65 del ranking Atp (Cobolli è n.100). Al prossimo turno il romano incontrerà proprio Alex De Minaur, che a dicembre aveva conteso a Sinner & co la Coppa Davis nella finalissima di Malaga.

"La partita più importante della vita": Jannik Sinner nel mirino, una notte di fuoco

Per Cobolli sarà la seconda partita contro un Top 10 dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz al debutto in uno Slam, al Roland Garros del 2023, il momento più emozionante della scorsa stagione, conclusa con la partecipazione alle Next Gen ATP Finals a Gedda, in Arabia Saudita.