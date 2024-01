Novak Djokovic, il gesto con Prizmic stupisce: "Alzati e prenditeli tutti"

16 gennaio 2024 a

Un match difficile e vinto con qualche fatica di troppo. Alla fine però Novak Djokovic è riuscito a passare contro Dino Prizmic nel primo turno degli Australian Open. Ci sono volute quattro ore esatte di partita per vedere il numero uno del mondo avere la meglio del talento classe 2005 croato, numero 178 del ranking ATP, in 4 set (6-2, 5-7, 6-3, 6-4). Quello che più ha colpito però è il modo con cui il campione serbo ha dedicato un tributo eccezionale al 18enne, invitando tutti ad applaudirlo. Djokovic ha sorpreso Prizmic nelle dichiarazioni post-partita, poi ha realizzato un ulteriore gesto che ha colpito tutti. Il tennista vincitore ha invitato il cameraman che si stava avvicinando per immortalarlo a cambiare inquadratura. “Riprendi lui”, ha detto il serbo. Dopo aver alzato le mani al cielo per chiedere al pubblico di celebrare il croato.

Djokovic: “Grande ammirazione per Prizmic, per smontare il gioco ho fatto molta fatica”

Prizmic è così rimasto a bocca aperta e allora ecco che Nole gli ha detto di alzarsi per spostarsi più a ridosso del campo in modo da essere applaudito nel migliore dei modi da tutti i presenti. Una scena splendida che ha aperto nel migliore dei modi gli Australian Open.

Nelle parole di Djokovic post vittoria c’è tutta la sua stima per l’avversario, sicuramente deluso dalla sconfitta ma contento per il gesto del numero uno al mondo: "Merita tutti gli applausi, è un giocatore incredibile — ha detto Nole — Per la sua età è molto maturo, questo è il suo momento. Nel terzo set ha rimontato e poteva essere la sua partita. Mi sono dovuto guadagnare i soldi, e non posso davvero che fargli tanti tanti complimenti. Ho grande ammirazione, per smontare il gioco ho fatto molta fatica. Si difende bene, e attacca benissimo. Una prestazione eccezionale per un giocatore di 18 anni, mai visto una roba così. Lo vedremo spesso, avrà una carriera fantastica. Non ha debolezze".