Australian Open, Cobolli fuori: De Minaur è il giustiziere degli italiani

Si sta prendendo la sua rivincita, Alex De Minaur. Sconfitto dall'Italia nella finale di Coppa Davis dello scorso dicembre a Malaga, il tennista australiano beniamino di casa si conferma "ammazza-azzurri" all'Australian Open. Dopo aver sconfitto al secondo turno Matteo Arnaldi, il numero 10 al mondo fa fuori anche Flavio Cobolli e approda agli ottavi del primo torneo del Grande Slam del 2024, dove affronterà il vincente della sfida tra Korda e Rublev.

Netta e mai in discussione la vittoria di De Minaur: il fiorentino Cobolli ha perso in 3 set senza mai essere davvero vicino a riaprire il match, con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3, 6-1 in due ore e 8 minuti di gioco. L'ultimo italiano in gara nel tabellone maschile di Melbourne resta così Jannik Sinner, che ha travolto l'argentino Baez 6-0, 6-1, 6-3 e agli ottavi se la vedrà con il russo Karen Khachanov. Il numero 4 dal ranking Atp è uno dei favoriti assoluti, avendo messo in mostra una mostruosa forza tecnica, mentale e atletica in questo primo scorcio di torneo. Occhio proprio a De Minaur, che potrebbe essere il suo rivale nel caso entrambi arrivassero in semifinale.

Per Cobolli, numero 100 al mondo ma con la prospettiva concreta di fare un bel balzo in avanti nel ranking, restano degli Australian Open più che positivi. Dopo aver superato tre turni di qualificazioni (nell'ordine, sconfitti l'australiano Jin, il libanese-tedesco Hassan e l'argentino Rodriguez Taverna), il giovane talento fiorentino ha portato a casa lo scalpo di due avversari ostici e meglio quotati come il cileno Nicolas Jarry (numero 18) al primo turno e il russo Pavel Kotov al secondo. Un bel pieno di esperienza ed entusiasmo in vista del resto della stagione.