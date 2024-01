Inter, Simone Inzaghi duro: "Noi un cavallo? Non so nulla di ippica"

21 gennaio 2024 a

Simone Inzaghi mette le cose in chiaro: l'Inter non è un cavallo. Il tecnico dei nerazzurri in vista della finalissima di Supercoppa di domani, lunedì 22 gennaio, con il Napoli serra le fila della squadra e prova a mettere da parte per un momento il campionato. La Juve resta a un passo dall'Inter in classifica e di fatto lo scontro potrebbe accedersi con il passare delle giornate di campionato. Uno scontro duro fatto di punti pesanti che servono all'Inter per tentare la fuga e alla Juve per restare attaccata al treno scudetto.

E così in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli risponde in modo chiaro a Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, il quale ha paragonato la sfida Scudetto a una corsa di cavalli. "Quale cavallo è l’Inter? Non mi intendo di ippica, mi intendo di Inter e di calcio, quello che facevo da bambino era solo giocare a pallone. Mi piace continuarlo a fare anche oggi, qualche volta anche con i ragazzi, a volte a casa coi bambini".

Poi torna al match di Supercoppa: "Cosa significa questa partita per il campionato? Sarebbe un bellissimo segnale - ha proseguito il tecnico -, ma al di là del campionato dobbiamo focalizzarci su questa coppa. Ci sarà uno stadio esaurito, sarà una bellissima finale: è importante arrivarci e possibilmente vincerle. Il campionato, come ho già detto, sarà molto avvincente".