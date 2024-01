Salernitana-Genoa, Retegui fa gol: colpito in testa da un calcinaccio

21 gennaio 2024 a

Un weekend nero per il calcio italiano. Dopo la vergogna di Udinese-Milan con gli ululati razzisti di qualche tifoso bianconero all'indirizzo del portiere milanista Mike Maignan sabato sera, si è verificata un'altra scena deprecabile in Salernitana-Genoa.

Nel corso del primo tempo dell'anticipo delle 18 della 21esima giornata di Serie A, i campani passano in vantaggio con Martegani dopo appena 2 minuti di gioco, ma già al 13' i rossoblu allenati da Alberto Gilardino trovano il pareggio con Mateo Retegui. Ed è qui che accade il fattaccio. L'attaccante argentino arrivato in estate dal Tigre e naturalizzato italiano (2 gol in 4 presenze con la Nazionale, lanciato dall'ex ct Roberto Mancini) durante i festeggiamenti dopo la sua rete è stato colpito alla testa da una pietra, un pezzo di calcinaccio grande quanto un pugno, piovuto in campo lanciato dalla curva occupata dai tifosi salernitani.

L'impatto, fortunatamente, è stato lieve e per una combinazione fortunata non ci sono state conseguenze gravi. L'attaccante genoano scuola Boca Juniors si è subito rialzato, senza drammatizzare le proprie condizioni e riprendendo tranquillamente a giocare.

Una bella dimostrazione di sportività che non cancella però l'atteggiamento violento e inaccettabile degli ultrà di casa. L'episodio potrebbe avere pesanti ripercussioni a livello disciplinare: il pezzo di calcinaccio è stato raccolto dall'arbitro Orsato, che l'ha prontamente consegnato al quarto uomo. Finirà, dunque, tutto a referto e verrà valutato dal giudice sportivo.