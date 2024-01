Juve, il tweet in piena notte: "Non finisce qui". Tifosi in delirio, chi arriva

22 gennaio 2024 a

Non solo la vittoria convincente del Via del Mare contro il Lecce, perché domenica sera a Torino è arrivato anche Tiago Djaló, il difensore portoghese oramai ex Lille pronto a legarsi alla Juventus fino al 2028. Al club francese sono andati 3,5 milioni di euro più bonus per un massimo di altri 3,5 milioni, oltre al 10% della eventuale futura rivendita del giocatore.

Sui social, i bianconeri hanno celebrato il suo arrivo così: "Non andate a letto”. Un video mostra il giocatore che esce felice dall’aeroporto di Caselle, dove già riceve un primo bagno di folla da parte di tifosi pronti ad accoglierlo tra selfie e autografi sulle casacche bianconere. Poi un paio di immagini di Djaló che sale in auto e si appresta a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura sportiva.

Intanto la Juve vince, convince e vola al primo posto in classifica, in attesa dell’Inter, impegnata alle 20 italiane di stasera (lunedì 22 gennaio) nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. I nerazzurri dovranno quindi recuperare la sfida casalinga contro l’Atalanta mercoledì 28 febbraio alle 20.45, insieme ad altre tre partite: Bologna-Fiorentina (mercoledì 14 febbraio alle 19), Torino-Lazio (giovedì 22 febbraio alle 20.45) e Sassuolo-Napoli (mercoledì 28 febbraio alle 18).

Insomma, per la Juve è un momento d’oro: brava in campo a vincere nonostante gli indisponibili Chiesa e Rabiot e attenta anche sul mercato, in attesa del big match di San Siro contro l’Inter, in programma il prossimo 4 febbraio, che dirà molto sul destino di campionato da parte di entrambe le squadre di Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi.