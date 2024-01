Novak Djokovic, un punto da fantascienza: Fritz di sasso, pubblico in delirio

23 gennaio 2024 a

Prosegue la marcia di Novak Djokovic agli Australian Open: il serbo e numero 1 al mondo batte ai quarti lo statunitense Taylor Fritz ed è il primo a qualificarsi alle semifinali del primo match della stagione. Nole, in semifinale, sfiderà il vincente del match tra Jannik Sinner e Andrej Rublev, che seguiva il suo incontro.

Non una partita semplicissima, per Djokovic. Sin dal primo game, durato la bellezza di 16 minuti. Dunque il serbo vince il primo set al tie-break, il tutto dopo aver annullato dei set-point a favore di Fritz. Poi l'americano ha disputato un grandissimo secondo set, dove è riuscito a imporsi per 4-6. Peccato che in seguito Djokovic abbia iniziato a flirtare con la perfezione: una macchina da tennis che chiude la pratica vincendo il terzo set per 6-2 er l'ultimo per 6-3.

Un match godibilissimo e contraddistinto da alcuni scambi memorabili, lunghi, profondi e tecnici. Strepitose giocate di entrambi i tennisti. Ma il colpo della partita lo ha messo a segno Nole, ovviamente. Un punto pazzesco, una perla rarissima anche per un fuoriclasse assoluto come lui. Siamo nel secondo set. Nole serve, Fritz risponde ed ecco che Djokovic chiude il punto con una sorta di appoggio di dritto da fondo campo, la precisione è mortifera. Niente da fare per l'americano. Il pubblico si scatena in un boato. E Djokovic, compiaciuto, porta il dito alla bocca e intima di stare zitti alla frangia del pubblico che, come ogni partita in cui il serbo è in campo, si scatena e provoca il numero 1 al mondo. Già, tutti muti...