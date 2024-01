Milan, colpo a sorpresa e "schiaffo" a Inter e Juventus: "Chi arriva a giugno"

Federico Strumolo 23 gennaio 2024 a

L’estate scorsa sembrava fatta con l’Inter, qualche settimana fa pareva vicino al Napoli, poi alla Juventus, ma nel suo futuro potrebbe esserci il Milan. Lazar Samardzic, 21enne talento cristallino dell’Udinese, sarebbe il principale obiettivo per il centrocampo dei rossoneri. Un affare più per giugno che per gennaio.

Negli ultimi giorni di mercato, invece, il Milan potrebbe rinforzare la difesa: Clement Lenglet (28 anni) del Barcellona (ma ora in prestito all’Aston Villa) e Tanguy Kouassi (21) del Siviglia sono i principali candidati. In uscita, definito il prestito all’Almeria di Luka Romero (19), potrebbe salutare a titolo temporaneo anche Davide Bartesaghi (18), vicino al Frosinone.

Ieri è stato il giorno di visite mediche e della firma di Tiago Djalo (23), difensore portoghese arrivato dal Lille che ha scelto la maglia numero 33. Saluta la Continassa, ma solo fino al termine della stagione, Moise Kean (23), ormai a un passo dall’Atletico Madrid: gli spagnoli verseranno mezzo milione nelle casse dei bianconeri. Chi vuole rinforzarsi in avanti è la Fiorentina, pronta a chiudere per l’arrivo dall’América di Brian Rodriguez (23), ala sinistra della nazionale uruguaiana. Viola in trattativa con la Roma per uno scambio di prestiti tra Ikoné (25) in giallorosso e Belotti (30) alla corte di Italiano. Si muove in attacco anche il Monza, che lavora per tre colpi: Matija Popovic (18) e Alessio Zerbin (24) in prestito dal Napoli e Milan Djuric (33) dal Verona.