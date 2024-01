Michael Schumacher, i rumors sul trasferimento a Mallorca

Roberto Tortora 24 gennaio 2024 a

C’è una notizia che farà piacere, anzi riscalderà il cuore di milioni di appassionati di Formula 1 e di tutti quelli che hanno amato e continuano ad amare Michael Schumacher, ormai segnato a vita dal tragico incidente di dieci anni fa sulle Alpi francesi di Meribel.

L’ex-pilota tedesco, sette volte campione del mondo, sarà presente al matrimonio di sua figlia Gina-Maria, l’amore della sua vita. Una volta Schumi disse: “Sulla mia scala della felicità, una vittoria vale tre punti e una giornata con lei ne vale 20. Da quando l’ho avuta, ho capito che ci sono cose più importanti delle corse nella vita”.

La primogenita di Schumacher sposerà il fidanzato Iain Bethke, con cui già convive allo Schumacher Ranch in Texas, un’area di oltre 150 ettari di proprietà della famiglia. Il matrimonio si terrà a fine estate a Mallorca, nella villa tra le colline di Port d’Andratx, acquistata sei anni fa da Florentino Perez, presidente del Real Madrid. La moglie di Schumi, Corinna, sta organizzando già da ora una cerimonia ad hoc, con il supporto di un wedding planner tedesco che trovi una soluzione adeguata alle condizioni del marito.

I due sposini si diranno di sì, stando alle indiscrezioni che già filtrano sulla stampa tedesca, sotto un arco di fiori e il fratello di Gina-Maria, Mick, attuale pilota di riserva Mecedes in F1, sarà il testimone della sposa. È possibile, date le condizioni, che papà Michael sia stato già trasferito prima nella villa maiorchina, in modo da adattarsi al nuovo ambiente con le giuste tempistiche. Il clima, ovviamente, sarà migliore di quello del Lago Lemano, nei pressi di Ginevra in Svizzera e ci sarà il supporto dell’equipe medica e infermieristica che vivranno nella casa, già allestita come una vera e propria clinica.

Naturalmente, sul matrimonio prevale il riserbo più assoluto, linea comunicativa ormai consolidata dopo 10 anni di protezione nei confronti del malato Schumacher. Ovviamente, ci si chiede in che forma parteciperà alle nozze della figlia, come verrà garantita la privacy con la presenza degli invitati e se Corinna consentirà a stampa e fotografi di poter partecipare. Servirà un’organizzazione impeccabile.

Di recente, l’ex-collega Johnny Herbert aveva rivelato delle novità sulle condizioni di salute dell’ex-guida numero uno della Ferrari: “La salute di Schumacher è leggermente migliorata, ora può sedere a tavola con i propri familiari, anche se certamente non è quello che tutti ricordano. Non voglio dare false speranze”.