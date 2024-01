Roma, colpo-Champions contro la Salernitana: De Rossi ingrana la seconda

29 gennaio 2024 a

a

a

La Roma sbanca Salerno e vede la Champions. La squadra di De Rossi, alla seconda vittoria consecutiva, vince 2-1 il Monday Night della 22esima di Serie A, sfrutta i passi falsi delle dirette concorrenti e opera un maxi sorpasso che significa quinto posto in classifica e -1 dalla zona Champions. La Salernitana lotta, ma esce dal campo con una sconfitta pesante. I campani restano ultimi a 12 punti.

Nell'ultima partita di Tiago Pinto come ds della Roma, De Rossi lancia il tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy. Inzaghi si affida a Simy. Prima dell'inizio del match il ricordo per Gigi Riva. Avvio lento, per vedere il primo tiro in porta ci vuole il 13' con Candreva che ci prova dalla destra senza però creare problemi a Rui Patricio. La Roma fa la partita, ma non riesce a impegnare Ochoa. La Salernitana chiude ogni varco e aspetta. È sempre Canderva a rendersi pericoloso. Il numero 87 al 24' si inventa una giocata, ma il tiro dal limite dell'area finisce alto sulla traversa. Al 30' è ancora Salernitana. Questa volta è Bradaric a crearsi un'opportunità, ma Rui Patricio è attento e non si fa sorprendere. Pochi secondi e la squadra di Filippo Inzaghi si rende ancora pericolosa. Candreva inventa e lancia Tchaouna, il cui tiro viene bloccato dal numero 1 giallorosso. Al 35' altro brivido firmato Candreva, tiro di poco alto. La Roma è solo una punizione, alta, di Pellegrini.

A inizio ripresa subito un episodio. Di Bello concede un rigore alla Roma per un fallo di mano di Maggiore su colpo di testa di Cristante. Dal dischetto Dybala non sbaglia. Roma in vantaggio. La reazione della Salernitana arriva al 61' con Simy che ha un'opportunità a pochi centimetri dalla porta, ma sbaglia il colpo di testa. Il gol segnato accende Dybala che al 65' regala una perla di assist a El Shaarawy che spreca. Azione, però, vanificata dal fuorigioco del numero 92. Passano pochi secondi e, al 66', Dybala è ancora protagonista. Un colpo di tacco del numero 21 manda al cross Karsdorp, sull'altro palo arriva Lorenzo Pellegrini che fa 2-0. Colpo da ko? No. La squadra di Inzaghi non ci sta e Martegani impegna subito Rui Patricio. È il segnale che anticipa la rete che riapre la partita. Segna Kastanos con un colpo di testa che fa esplodere l''Arechi'. All'86' la Salernitana reclama un rigore per un contatto Llorente-Candreva, ma per Di Bello non c'è nulla. Finale nervoso, ma non cambia nulla. A Roma si respira forte il profumo d'Europa.