Jannik Sinner, la busta segreta consegnata durante la premiazione: "Mai successo prima"

Non solo il successo e la consegna del trofeo dell’Open di Australia, dopo la vittoria in oltre quattro ore contro il russo Daniil Medvedev. A Jannik Sinner durante la premiazione di Melbourne è stata consegnato anche altro.

Oltre al piatto d'argento sul quale è inciso “Australian Open Champion Coach Men's Singles 2024”, il direttore del trofeo, Craig Tiley, ha tirato fuori una busta di colore bianco sulla quale ci sono scritti i nomi dei coach dell'italiano, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, consegnandola a entrambi. Niente di ciò che è accaduto durante la cerimonia di premiazione della finale Wta con vittoria di Aryna Sabalenka.

Sui social: “Cahill cosa c’era nella lettera?”. Vagnozzi lo elogia: “Miglior allenatore con cui abbia mai lavorato”

Sui social poi gli utenti hanno chiesto a Darren Cahill cosa avesse ricevuto: “@darrencahill, potresti dirci qualcosa sulla busta che hai ricevuto da @craigtiley? In effetti — si legge in un post su X (l’ex Twitter) — non ho mai visto Goran Ivanisevic o Marian Vajda ricevere qualcosa durante le 10 precedenti cerimonie di trofeo in cui @DjokerNole ha vinto l’@AustralianOpen”.

"Una parte d'Italia molto seria": Jannik Sinner, le spiazzanti parole del coach Vagnozzi

Contenuto che non è stato svelato e che al momento è ancora segreto. Dietro il successo dell'altoatesino c'è un lavoro di programmazione ragionato, studiato e cucito addosso all'uomo e allo sportivo: "Simone è l’allenatore migliore con cui abbia mai lavorato — sono proprio le parole dedicate a Cahill da parte del collega, Simone Vagnozzi — Quando un giocatore va in campo e raggiunge la grandezza di Jannik, per tutta la squadra è speciale. Siamo molto affiatati".