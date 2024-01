Sinner e Maria Sharapova, il video delle corna fa il giro del mondo

30 gennaio 2024 a

È scoppiata la Jannik Sinner mania. E non potrebbe essere altrimenti dopo una vittoria straordinaria come quella di domenica a Melbourne, dove Sinner è entrato di diritto nel cuore di tutti gli italiani. Milioni di tifosi hanno seguito davanti alla tv, nel match contro Daniil Medvedev dove l'azzurro ha trionfato conquistando il primo titolo Slam della sua carriera.

Tantissimi sono stati i messaggi degli altri campioni dello sport, compresi i suoi colleghi tennisti. Spicca quello della 36enne ex tennista Maria Sharapova, che con l'altoatesino, oggi 22enne, ha condiviso in passato i campi di allenamento al Piatti Tennis Center di Bordighera, di proprietà dell’ex coach Riccardo Piatti.

Il diktat di Sinner a Maria Braccini: rumors, cos'ha "vietato" alla sua compagna

Sinner e il balletto con Sharapova sulle note di 'Rockin' Around the Christmas Tree'

Ma colpisce in particolare il video con cui Sinner si è ripreso tempo fa con Maria Sharapova. In particolare quello risalente al dicembre del 2019, in cui loro due si esibivano ballando e cantando sulle note di Rockin' Around the Christmas Tree, brano musicale reso celebre negli anni '50 da Brenda Lee.

"Sapevo che un giorno ti saresti pentito di questo”, ha scritto Sharapova in una storia Instagram a corredo del video. E dopo alcune emoji di risate i complimenti: "Congratulazioni campione: pazienza, equilibrio e classe”.





Sinner e Sharapova, guarda il video su Youtube

Amadeus invita Sinner. E lui cancella la presenza a Marsiglia

Quindi Sinner sì, sa anche ballare, come aveva negato dopo la vittoria degli Australian Open rifiutando un possibile invito di Amadeus per Sanremo. Invito che però il conduttore gli ha fatto personalmente: “Sanremo si ama — ha detto il presentatore sulla sua pagina Instagram citando lo slogan di questa edizione — Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente il mio invito per venire al Festival. Non devi cantare, non devi ballare - ha assicurato Amadeus -. Devi solo prenderti la standing ovation del pubblico di Sanremo e di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere applaudito a Sanremo. Ciao Jannik, sei il numero 1". E la cancellazione della presenza dall’ATP 250 di Marsiglia, in programma dal 6 al 10 febbraio, potrebbe essere la conferma della presenza di Jannik sul palco di Sanremo.