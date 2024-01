Jannik Sinner, la laconica reazione di Maria Braccini dopo il trionfo: la fidanzata...

29 gennaio 2024 a

a

a

Tutta l'Italia pazza per Jannik Sinner dopo la leggendaria vittoria agli Australian Open, l'impensabile rimonta nella finalissima contro Daniil Medvedev. E ora, tutti i riflettori sono puntati sull'altoatesino. E così, ecco che si passa ai raggi X il suo discorso post-partita, i dolcissimi ringraziamenti ai genitori e al suo staff.

Ecco, qualcuno ha notato come non abbia menzionato Maria Braccini, la fidanzata del tennista. È cosa nota, Jannik è molto riservato, la sua vita privata non la dà in pasto al pubblico: profilo sempre bassissimo, non sopporta il gossip e fa di tutto per starne lontano. In ogni caso, la "dimenticanza" si è fatta notare.

E lei? Ecco, in verità Maria Braccini ha commentato la vittoria del suo compagno. E lo ha fatto... come forse avrebbe fatto lui, in modo posato, ben poco evidente. Come è presto detto: un "Grazie" corredato da due emoticon, la faccina che piange dunque un cuore rosso. Il tutto ovviamente su quei social che, come da accordi tra i due, non devono mai mostrare la loro vita privata.

Perché Jannik Sinner ha lasciato l'Italia (e la bordata di Pietrangeli)

Infatti, della Braccini non si è vista traccia a Melbourne: nemmeno una foto. Eppure, la presenza della ragazza nella vita di Jannik è costante, profonda e importantissima. Il tutto, ovviamente, ben lontani dai social.