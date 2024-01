Jannik Sinner, quanto guadagna il suo staff: fuori le cifre (pazzesche)

31 gennaio 2024 a

Dopo l’addio a Riccardo Piatti, Jannik Sinner ha investito buona parte dei suoi guadagni per allestire uno staff vincente, come dimostra la crescita nella seconda metà della scorsa stagione. I coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il manager Alex Vittur, il fisioterapista Giacomo Naldi o il mental coach Riccardo Ceccarelli, per fare alcuni nomi. Il primo è stato un ex tennista, capace di arrivare fino alle semifinali degli US Open nel 1988. Ha portato al numero 1 Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Simona Halep. Da coach ha fatto incetta di titoli, cosa che è avvenuta anche con Sinner. Mentre Vagnozzi, ex pro italiano e precedente allenatore di Marco Cecchinato, è l’allenatore vero, di campo, sempre assieme a Jannik. Uno staff valido ma anche costoso, sebbene non si conosca la cifra. Chi ha uno stipendio fisso settimanale e altri che invece oltre a un fisso, più basso, mettono nel contratto anche una percentuale sui guadagni che oscilla tra il 15 e il 30 percento.

Da Naldi a Ceccarelli: chi sono

Il fisioterapista di Sinner, Giacomo Naldi, ha superato da poco la trentina e da tanti anni è nel mondo dello sport, iniziando la sua carriera nel basket, lavorando per anni con la Virtus Bologna. Naldi si occupa dei muscoli e delle articolazioni di Jannik. Il primo incontro avvenne nell'autunno 2022 quando Sinner raggiunse Casalecchio per recuperare da un infortunio alla caviglia patito con Rune a Sofia. Quindi c’è Umberto Ferrara, che ricopre un doppio ruolo. Ferrara è il preparatore atletico di Sinner, ma lo segue anche nel campo dell'alimentazione, ruolo importantissimo al giorno d'oggi. Seguono Andrea Cipolla, l'osteopata di Sinner e un fedelissimo di Vagnozzi, e il mental coach Riccardo Ceccarelli, medico dello sport che da oltre 30 anni si occupa della mente e della psiche dei piloti di Formula 1 (Max Verstappen o l’ex Ivan Capelli per fare alcuni esempi) e a Viareggio dirige ‘Formula Medicine', un centro all'avanguardia che allena a diminuire il carico emotivo davanti agli errori.

L’amico fraterno e manager di Sinner, Vittur, e Frankopan

Vittur, 39 anni, è uno dei migliori amici di Sinner, gestisce la sua immagine sui social ed è un fidato consigliere. Pare sia stato lui a spingerlo da Piatti in gioventù e lui stesso gli avrebbe consigliato la rottura. Anche un tennista professionista, arrivato, al massimo, al numero 605 della classifica Atp. Infine Lawrence Frankopan, che è il super manager di Sinner, mutuando l'espressione da super coach (per Cahill). Frankopan si occupa di gestire tramite la sua azienda, la ‘Starwing Sports', che ha tra i suoi assistiti anche Karen Khachanov, Stan Wawrinka e Maria Sakkari.