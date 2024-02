Milan, "Antonio Conte ha firmato per tre anni": bomba in radio

01 febbraio 2024 a

Secondo il direttore editoriale di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione. Una voce che si unisce a quella rilasciata da Telelombardia negli scorsi giorni. Per Di Giovambattista il tecnico ex Juve ha accettato un triennale da parte del Milan. Sfumerebbe così la possibilità di un ritorno alla Juventus, dato il buon andamento in campionato grazie a Massimiliano Allegri. Nonostante i tentativi del Napoli, Conte vorrebbe allenare in rossonero e siederebbe al posto di Stefano Pioli, l’allenatore dell’ultimo Scudetto che sembra destinato a salutare il Diavolo a giugno.

Conte al Milan? Ibra sarebbe decisivo nella trattativa

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, seppure come consulente di RedBird e non dirigente interno del club, ha fatto da spartiacque. È stato proprio lo svedese a insistere per volere Conte come prossimo allenatore del Milan, nonostante l’apprezzamento che Furlani ha nei confronti di Thiago Motti, che ha ben figurato sabato a San Siro nel 2-2 del suo Bologna contro i rossoneri. Per far arrivare Conte bisognerà mettere tutti i tasselli al loro posto, dall'ingaggio allo staff, passando per ambizioni e rosa, e non sarà facile far quadrare i conti. Ma ci si sta provando. La scelta di Conte accontenterebbe anche i tifosi più ambiziosi.

Tuttosport contrario: Thiago Motta in pole

Se in molti danno Conte come nuovo allenatore del Milan, Tuttosport insiste con Thiago Motta, titolando così sull’edizione odierna del giornale: "Conte vede il Milan, il Milan vede Thiago". Poi ha continuato: "In caso di addio di Pioli, capofila resta l'italo-brasiliano, più in linea con i progetti RedBird. Con lui si punta a Joshua Zirkzee".