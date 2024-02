Jannik Sinner spiazza tutti, irrompe il tedesco: "Ah, faccio io il traduttore?"

Roberto Tortora 01 febbraio 2024 a

Il vero momento difficile per Jannik Sinner è adesso, nulla a che vedere con la battaglia colpo su colpo con Daniil Medvedev, con gli allenamenti intensivi, il calendario fitto di tornei. No, per un ragazzo così misurato e riservato come il campione degli Australian Open, il compito più difficile è quello di doversi esporre mediaticamente così tanto adesso, momento in cui tutti lo vogliono, tutti lo cercano e tutti lo vogliono intervistare. Così, si rischia di incappare anche in qualche gaffe ed è proprio ciò che è successo al ventiduenne di Sesto Pusteria durante la conferenza stampa al suo ritorno in Italia, dopo i successi di Melbourne.

Nello scandagliare l’uomo Sinner, oltre il tennista, Jannik ha raccontato ai giornalisti, ad esempio, del suo rapporto diffidente con i social: “Non mi piacciono, non è quella la verità, vedi certe cose, ma non sono quelle. Ai ragazzi dico di stare attenti, personalmente vivo meglio senza i social e continuerò a fare così”. Poi, si è passati a parlare dei suoi gusti, ad esempio quali siano le sue serie tv preferite e quali stia seguendo in questo momento. E qui scatta la battuta che fa arrossire il presidente della Fitp, Angelo Binaghi: “Animal Kingdom è una serie che stavo guardando in Australia, ma in Italia non si vede, devi utilizzare la VPN”. Binaghi, sorridendo un po’ imbarazzato, lo corregge subito: “È illegale”. E Sinner replica sorridendo: “Io non ce l’ho eh...”.

Risata fragorosa di tutti i presenti. Altro momento esilarante, poi, quando l’inviata del TGR dell’Alto Adige gli pone una domanda in tedesco e Sinner è costretto a tradurla per gli altri: “Ah faccio io il traduttore? Eh, ci provo, era abbastanza lunga…”. Quando, ancora, un giornalista ironicamente gli chiede a quanti “match point” sia sopravvissuto in quella conferenza stampa, Sinner non capisce bene: “A quanti? Scusa non l’ho capita”. E giù a ridere di nuovo, ma non è finita qui, perché gli viene posta una domanda anche in inglese ed il campione altoatesino stavolta irride i giornalisti: “Lo capite l’inglese, no? Spero”. Insomma, c’è da ridere per tutti, soprattutto per Sinner, mai come ora con un sorriso evidente stampato sul volto: quello del successo.