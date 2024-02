Jannik Sinner e le tasse, Pietrangeli zittisce i moralisti del Fisco: "Perché dovrebbe?"

01 febbraio 2024 a

Nicola Pietrangeli mette le cose in chiaro su Jannik Sinner. In queste ore si sono consumate polemiche sterili sulla residenza nel Principato di Monaco che ha riporato la uno slam, quello degli Australian Open, in Italia dopo anni di attesa. È stato lo stesso Sinner a spiegare in conferenza stampa la sua scelta: "Residenza a Montecarlo? Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco, la cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, strutture perfette, diverse palestre, campi buoni, mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato senza problemi".

E Pietrangeli, interpellato da Giulia Sorrentino per MowMag, spiega: "Ma perché dovrebbe pagare le tasse in Italia? Non lo capisco. Lui le paga le tasse, la dovete smettere con questa storia. Anche io sono residente a Montecarlo e le tasse le pago. Lui quando gioca in un posto paga le tasse del luogo in cui guadagna i soldi. Ipotizziamo che vinca Roma, al Foro Italico, lui pagherà le tasse che deve pagare. Visto che paga regolarmente tutte le tasse lui può andare a vivere dove vuole. Se lui avesse un lavoro a Montecarlo pagherebbe le tasse a Montecarlo. Per cui è giusto che giochi per l’Italia alle Olimpiadi. Lui non ha un lavoro fisso in Italia. C’è purtroppo una grandissima ignoranza in materia. Acchiappassero i veri evasori che in Italia non pagano le tasse piuttosto". Poi lo stesso Pietrangeli ha aggiunto: "Questa è la gelosia italiana ed è la malattia peggiore degli italiani insieme all’invidia".

Infine lo stesso Pietrangeli commenta così la scelta di Sinner di rifiutare l'invito a Sanremo da parte di Amadeus: "Ha fatto benissimo, non bene. Sono qui a colazione con uno dei big della musica, che si chiama Tony Renis, che è perfettamente d'accordo con me sul fatto che Sinner abbia fatto benissimo a rifiutare l’invito.Non è parte del suo lavoro, non fa parte del suo mondo. Purtroppo in questo momento stanno tutti cavalcando il successo di Sinner. Vedrai non appena lui perde due partite tutti cominceranno a dire: “Bah sì, ma in fondo…”. Sarebbero capaci di dire che è perché è andato a Sanremo. Come quando dicono che Berrettini gioca male perché ha una bella fidanzata, perché sta con la Satta. Ma cosa stanno dicendo?". Parole fin troppo chiare.