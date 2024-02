Lewis Hamilton, prime parole da ferrarista: "Giunto il momento di una nuova sfida"

01 febbraio 2024 a

Ora è tutto vero: Lewis Hamilton sarà alla guida di una Ferrari nella stagione 2025. Dopo 7 titoli mondiali, il pilota britannico chiuderà la carriera in rosso con un obiettivo chiaro: mettere le mani sull'ottavo mondiale per battere ogni record. L'annuncio è arrivato questa sera e anche la scuderia di Maranello ha confermato sui proprio profili social l'arrivo di Hamilton. A partire sarà Carlos Sainz.

Ma a colpire sono le prime parole di Lewis Hamilton ferrarista. Il pilota ha infatti confermato il suo passaggio in rosso: "Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni. È un posto in cui sono cresciuto, quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Ma è giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l'incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Toto Wolff per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme. Sono impegnato al 100% a fornire la migliore prestazione possibile in questa stagione e a rendere il mio ultimo anno con le Frecce d'Argento, uno da ricordare”. E anche la Mercedes con una nota ha bollinato il divorzio tra il britannico e le frecce d'argento: "Il Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team e Lewis Hamilton si separeranno alla fine della stagione 2024. Lewis ha attivato un'opzione rescissoria nel contratto annunciato lo scorso anno"