Inter-Juventus, Altobelli: "Scudetto compromesso", ecco per chi

Spillo Altobelli ha le idee chiarissime sul derby d'Italia tra Inter e Juventus. Si tratta del big match che molto propabilmente decreterà la vera pretendente allo scudetto con i nerazzurri in leggero vantaggio dato che hanno un match da recuperare. E su questo match, Spillo, in un'intervista a FanPage spiega quali sono gli scenari: "In questo momento l’Inter ha un punto in più con partita da recuperare, virtualmente potrebbero essere 7 punti di vantaggio: in quel caso il campionato per la Juve sarebbe compromesso. Io credo che possa incidere tanto, soprattutto se vince l’Inter. Il calcio sa sorprendere sempre però…".

Poi lo stesso Altobelli parla dei prtagonisti di questa sfida: "Thuram è un giocatore che si sposa bene con Lautaro ed è stato un ottimo acquisto, assolutamente inaspettato da tutti: sa fare bene tante cose e riesce ad essere importante sia nella zona gol che per dare equilibrio alla squadra. Yildiz è una vera sorpresa: nessuno si aspettava un’esplosione così: con Allegri tutti i giovani hanno spazio se hanno qualità e danno determinate garanzie. Lui è forte ma può ancora migliorare tanto".

Infine una riflessione sui due attaccanti che saranno certamente protagonisti: "In questo momento Lautaro è uno dei più forti attaccanti d’Europa. Oltre ad essere campione del mondo, è l’uomo in più dell’Inter: un trascinatore, un capitano che ci mette sempre la faccia e il reparto offensivo dei nerazzurri dipende molto dallo stato di forma del Toro. Vlahovic ha passato un brutto momento ma ora si è sbloccato ed è tornato ad essere un attaccante decisivo: è tornato a far gol con frequenza ed è in un ottimo stato di forma. Lui può essere davvero l’uomo su cui puntare per vincere".