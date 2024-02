Ferrari, altro colpaccio? "Chi arriva se Red Bull silura Horner"

07 febbraio 2024 a

Il caso Christian Horner è scoppiato nelle ultime settimane, dopo un evento sulla neve a Kitzbühel, e ha sconvolto tutta la Red Bull, a un passo dallo svelare il 15 febbraio la propria monoposto. Venerdì si terrà un’udienza interna dove il team principal dovrà difendersi dalle accuse e in caso di addio potrebbe farlo anche lo storico d.t. Adrian Newey, che ha creato un’auto perfetta dopo il cambio di regolamenti tecnici introdotto nel 2022.

Se le accuse di "comportamenti inappropriati" nei confronti di una dipendente della scuderia (a cui avrebbe inviato delle foto inopportune di sé) Christian Horner fosse licenziato o costretto a dimettersi, Adrian Newey potrebbe porre immediatamente fine al suo vincolo contrattuale e lasciare la Red Bull in qualsiasi momento. E, stando ad Auto, Motor und Sport, il verdetto su Horner dovrebbe arrivare entro venerdì 9 febbraio.

Newey, ipotesi Ferrari in caso di addio alla Red Bull? E la moglie mette like su Instagram

L'ingegnere britannico potrebbe dunque lasciare Milton Keynes e sfruttare l'occasione per eliminare quelli che, a detta sua, sono i suoi più grandi rimpianti, cioè lavorare in Ferrari e lavorare con Lewis Hamilton. Una ipotesi che potrebbe farsi seria nel caso di addio alla Red Bull, dato che il presidente John Elkann ci proverebbe sicuramente con un ingegnere che ha vinto tanto in F1. Un sogno alimentato anche dalla moglie di Adrian Newey, Amanda, che sui social ha messo diversi "like" a post in cui si parlava di un suggestivo approdo del marito a Maranello insieme a Lewis Hamilton.