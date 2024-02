Hamilton, la Red Bull sapeva tutto: "A Montecarlo era con Elkann"

01 febbraio 2024 a

a

a

Chris Horner sapeva tutto. Il team principal della Red Bull già nel corso della stagione scorsa aveva profetizzato il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Lo sapeva così da bene da sbilanciarsi con indiscrezioni e voci raccolte nel paddock a Monte Carlo. Ecco cosa diceva Horner al Daily Mail nei giorni che hanno preceduto il Gp di Yas Marina: "Nel corso degli anni abbiamo avuto diverse conversazioni con Lewis. Ci hanno contattato alcune volte, e più recentemente, all'inizio dell'anno, c'è stata una richiesta per sapere se ci fosse qualche interesse da parte nostra. Ha incontrato anche John Elkann e penso che ci siano state trattative serie. Era intorno al weekend di Montecarlo, ci sono state sicuramente delle conversazioni. Forse anche con Vasseur, ma sicuramente con Elkann. Per quanto ci riguarda non riesco a vedere Max e Lewis lavorare insieme, non sarebbe la dinamica giusta. Siamo soddisfatti al 100% di ciò che abbiamo".

Le parole di Horner, ricordate da Autosprint non lasciano spazio ai dubbi. Seguirono smentite su smentite, ma ora i nodi vengono al pettine: Horner aveva capito bene la situazione e la conferma c'è stata stasera con l'annuncio dell'approdo di Hamilton alla Ferrari. Una nuova sfida per il pilota ma anche per i tifosi che sognano di rivedere il titolo iridato di nuovo a Maranello dopo le vittorie di Schumacher e quella indimenticabile di Kimi Raikkonen.