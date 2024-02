Juve, Vlahovic stroncato da Ramazzotti: "Con tutto quello che guadagna"

Roberto Tortora 08 febbraio 2024 a

Romano de Roma, nato “ai bordi di periferia”, eppure tifoso juventino accanito. Come tanti altri personaggi pubblici, del resto. Ad Eros Ramazzotti non è proprio andata giù la sconfitta dei bianconeri a San Siro contro l’Inter. Un risultato diverso avrebbe rilanciato una lotta Scudetto che ora pende decisamente dalla parte della squadra di Simone Inzaghi. Ad Eros non è andata giù la prestazione della sua di squadra, un passo indietro rispetto al percorso fatto fin lì. Nel mirino delle critiche, più di tutti, è finito Dusan Vlahovic, mai capace di infilare un pallone in porta nella sua carriera, fin qui, dentro la Scala del Calcio. Con l’Inter ha vissuto una partita in ombra, ha avuto soltanto un’occasione e l’ha sprecata in malo modo, sull’assist di McKennie che lo aveva messo davanti a Sommer. Ha stoppato male il pallone e perso l’attimo buono per calciare a rete.

Ancora deluso e irritato, Eros Ramazzotti non si è tenuto alla trasmissione La Juve in Gol, in onda su Radio Bianconera. Il cantante ha sbottato: “Guadagna tutti quei soldi e mi chiedo come faccia a sbagliare uno stop simile!”. Durante il programma condotto da Claudio Zuliani, viene chiesto a Ramazzotti quale sia il suo stato d’animo dopo la sconfitta: “Preferirei rispondere ad un’altra domanda, diciamo che l’umore non è al massimo”.

Da lì, l’invettiva contro Vlahovic: “Non so come uno che guadagna tutti quei soldi possa sbagliare a stoppare un pallone come quello, che se avesse controllato bene sarebbe valso sicuramente il vantaggio per noi. Probabilmente – continua Eros – se l’avessero data a Yildiz lui avrebbe segnato”. Le preoccupazioni di Ramazzotti sono sullo stato psico-fisico generale della squadra, già in difficoltà contro l’Empoli, con cui aveva pareggiato allo Stadium la settimana precedente: “Non mi aveva convinto e con l’Inter ci siamo ripetuti, ma voglio essere ottimista fino alla fine, arrivare tra le prime quattro è l’obiettivo minimo, ma speriamo di riuscire a fare il meglio possibile”.