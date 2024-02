Jannik Sinner dimenticato dall'Atp? La frecciata di Djokovic: "Sentite il regista..."

Roberto Tortora 10 febbraio 2024 a

a

a

La stagione ATP è appena cominciata, in corso ci sono già tre tornei in pieno svolgimento nella categoria 250, quelli di Marsiglia, Cordoba e Dallas. Eppure, tutta l’attenzione è di tipo… cinematografico. Il circuito, infatti, ha appena rilasciato un video celebrativo dal titolo: “The Tour: A Reality Sho”, dove i protagonisti del tennis mondiale si comportano, infatti, come se fossero in un grande reality show con un copione già scritto e in cui i tennisti non sono reali, ma soltanto personaggi interpretati da attori professionisti.

Tra le stelle di questo video, tanti giocatori come Francis Tiafoe, Holger Rune, Stefanons Tsitsipas, Casper Ruud, Andrey Rublev, Andy Murray e Novak Djokovic. Il serbo, numero uno del seeding, nel reality si chiama Bert Critchley, un attore che sognava di diventare campione di sci e che interpreta il grande campione serbo. Insomma, Djokovic che recita sé stesso! Così, come un moderno Robert De Niro in Taxi Driver, Bert nel video fa le prove di impersonificazione di Djokovic, con i suoi gesti classici.

Con la sua solita ironia, Djokovic ha commentato su X la sua performance, tirando una frecciatina a sé stesso per la mancata vittoria agli Australian Open: “Normalmente gli sceneggiatori iniziano la stagione con il mio personaggio Novak che vince il titolo dell'Australian Open. Quindi, per chiunque non gradisca l'inizio di questa stagione, si prega di contattare il regista".

Daniele Capezzone: solo Sinner si è salvato dal Festival

Altro tennista protagonista di questa clip è lo scozzese Andy Murray, che interpreta un certo Fraser McKnight ed è il primo giocatore a parlare nello sketch e inizia dicendo: "Penso che questo sia ciò che la gente non capisce, è tutto sceneggiato, come i giocatori e le partite, è tutto inventato. È un po' come il wrestling o i reality show televisivi, niente di tutto ciò è reale. Riceviamo le nostre trame all'inizio dell'anno e cerchiamo di far sembrare tutto naturale. Ammettiamolo, le persone sono stupide quindi compreranno qualsiasi cosa”.

A risaltare all’occhio subito, però, è una grande assenza: quella del nostro Jannik Sinner. Per nulla rilassato dopo il successo di Melbourne, il ragazzo di Sesto Pusteria non ha abbassato il livello di guardia e si sta allenando a casa sua, Montecarlo, per arrivare al torneo ATP 500 di Rotterdam in piena forma.