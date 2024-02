Mike Maignan, "l'offerta irrinunciabile": 80 milioni di euro. Addio, Milan?

10 febbraio 2024 a

a

a

Qualche ombra sul futuro di Mike Maignan al Milan: come è noto da tempo proseguono a rilento le trattative per il rinnovo del portiere, il quale chiede la bellezza di 8 milioni di euro l'anno. Tensioni che, forse, stanno impattando anche sul rendimento del portiere, che quest'anno è incappato in alcune papere e, insomma, non sta giocando ai livelli paradisiaci a cui aveva abituato i tifosi.

Il punto è che ora filtrano indiscrezioni sulla trattativa tra il numero 1 e il club: Maignan e il suo entoruage hanno rifiutato una prima proposta di rinnovo da 5 milioni di euro l'anno. Ora i rossoneri sono pronti a rilanciare a 6 milioni di euro più bonus, il tutto già nelle prossime settimane, quando sono già in calendario degli incontri per provare a sciogliere il nodo. Ma anche quella cifra potrebbe non bastare.

"No" alla cittadinanza onoraria per Mike Maignan: il voto in Consiglio comunale a Udine

Il contratto di Maignan è in scadenza nel 2026, sulle sue tracce c'è già il Bayern Monaco. Periodo complesso, dunque, dentro e fuori dal campo. Oggi l'ex portiere del Lille prende 3 milioni netti a stagione, cifre lontane da quelle degli altri top-player nerlla rosa del Milan. In ogni caso, per quanto sia quasi impossibile che si raggiungano gli 8 milioni di euro, dal club rossonero filtra ottimismo sul rinnovo, anche perché ad oggi non ci sarebbe la volontà di venderlo (onde evitare di perderlo a zero) se non di fronte a offerte del tutto irrinunciabili. In ogni caso, il Milan avrebbe fissato la cifra minima per vendere Magic Mike: 80 milioni di euro. E il Bayern, così come altri top-club europei, ci starebbero pensando.