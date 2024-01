Udine, "no" alla cittadinanza per Mike Maignan: bocciata la proposta

29 gennaio 2024 a

No della città di Udine alla cittadinanza onoraria a Mike Maignan, il portiere del Milan bersagliato da insulti razzisti nel corso di Udinese-Milan dello scorso 20 gennaio.

Il Consiglio comunale di Udine ha infatti bocciato la proposta di concedergli la cittadinanza onoraria, proposta avanzata dopo quanto accaduto in campo, con il portiere che aveva lasciato il terreno di gioco e con l'arbitro che aveva temporaneamente sospeso la partita.

Per approvare la cittadinanza onoraria non erano sufficienti i voti della sola maggioranza ma occorrevano i tre quarti dei voti dei consiglieri. La minoranza di centrodestra ha votato invece in modo compatto contro la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni, a capo di una amministrazione di centro sinistra.

Dopo l'episodio, sono stati individuati diversi dei responsabili. E ancora, l'Udinese è stata punita dal Giudice sportivo con un turno da disputare a porte chiuse.