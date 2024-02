Inter, il raptus di Acerbi contro i tifosi della Roma: dito medio, cosa rischia

11 febbraio 2024 a

L'Inter stravince a Roma, si impone per 4-2 e mette a segno un altro importantissimo colpo nella corsa-scudetto. Tra i protagonisti assoluti Francesco Acerbi, autore del gol del vantaggio nerazzurro, confermato dal Var. Ed è proprio dopo aver messo a segno la rete che il difensore centrale si è reso protagonista di un bruttissimo gesto, immortalato dalle telecamere, e che potrebbe costargli caro.

Ex laziale, il difensore è stato bersagliato a lungo dalla tifoseria giallorossa. E così, dopo il gol, ecco la "vendetta" di Acerbi: mentre i tifosi lo insultavano e recriminavano contro l'arbitro, ha sfoggiato il dito medio in direzione degli spalti. Gesto sfuggito all'arbitro ma, come detto, non alle telecamere.

Possibile che ora intervenga il giudice sportivo con la prova tv, anche se i precedenti fanno sperare Acerbi: Maurizio Sarri recentemente ha fatto il dito medio a un dirigente del Verona e se l'è cavata con una diffida. Insomma, il nerazzurro non dovrebbe essere squalificato.

Per inciso, Acerbi è recidivo. Ai tempi della militanza nella Lazio, dopo essere stato espulso in una partita contro il Bologna, fece lo stesso gesto. Carattere fumantino, quello del difensore.