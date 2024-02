Bologna, poker al Lecce: Orsolini, doppietta da sogno (Champions)

11 febbraio 2024 a

Travolgente vittoria del Bologna per 4-0 sul malcapitato Lecce, in una gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Un risultato che rilancia le ambizioni Champions del Bologna, che scavalca di nuovo la Roma (sconfitta sabato sera 4-2 in casa dalla capolista Inter) e si riporta al quarto posto con 39 punti alla pari dell'Atalanta impegnata alle 18 in casa del Genoa. Prosegue invece il momento difficile del Lecce, la squadra di D'Aversa incamera la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite anche se resta ancora a +5 sulla zona retrocessione.

Due gol per tempo per la squadra di Thiago Motta, che sblocca il risultato dopo appena 5' con Beukema in mischia su azione di calcio d'angolo. Il raddoppio porta la firma al 27' di Orsolini, che supera tra le gambe Falcone con un destro rasoterra da posizione defilata. L'esterno d'attacco del Bologna è il grande protagonista di giornata, è sempre lui a firmare il 3-0 nella ripresa al 49' con un gran sinistro a giro di prima intenzione a coronamento di una micidiale ripartenza. Il poker rossoblù porta infine la firma di Odgaard all'82', bravo e freddo a battere Falcone dopo una lunga fuga palla al piede su una palla persa della difesa salentina.