Stefano Pioli, addio Milan? Indiscrezioni: quale top-club conquista

13 febbraio 2024 a

a

a

Le voci dicono Antonio Conte, ma anche Thiago Motta, che tanto bene sta facendo quest’anno al Bologna, è un serio candidato per allenare il Milan dalla prossima stagione. Quello che appare certo, è che Stefano Pioli dica addio ai rossoneri dopo cinque anni da allenatore e uno Scudetto vinto due anni fa. Troppo lontana la possibilità di vincere il campionato, mentre la squadra è già uscita sia dalla Champions sia dalla Coppa Italia, con la sola Europa League a disposizione. Se Conte è il papabile per il rinnovo in caso di addio di Pioli, che scade a giugno 2025, il tecnico di Parma potrebbe allenare la prossima stagione un’altra italiana.

Pioli, il Napoli ci pensa: sarà il post Mazzarri?

Secondo La Repubblica, la nuova squadra per Pioli potrebbe trattarsi del Napoli appena affrontato (e sconfitto) domenica sera a San Siro. Aurelio de Laurentiis non rinnoverà Walter Mazzarri e si è già pentito a inizio stagione di aver chiamato come allenatore Rudi Garcia per rimpiazzare Luciano Spalletti.

De Ketelaere, la scommessa persa di Maldini fa felice l'Atalanta di Gasperini

I partenopei sono sprofondati al nono posto e rischiando di rimanere fuori dalle Coppe, per questo quello di Pioli potrebbe essere un nome adatto per la ripartenza. Per l’allenatore sarebbe un nuovo inizio. Lui che ha amato tanto il Milan, a cui molto probabilmente dirà addio. Al suo posto, nel club del Diavolo, gli altri nomi valutati oltre a Conte e Thiago Motta sono quelli di Francesco Farioli e recentemente di Julen Lopetegui, ex allenatore di Spagna, Real Madrid e Siviglia. Attenzione anche ad eventuali sorprese. Quello che appare certo, però, è che Pioli sembra destinato a una nuova avventura lontana da Milano.