Luca Nardi, match point? Ecco il punto più fortunato nella storia del tennis

La fortuna aiuta gli audaci. Dice così un noto detto latino, scritto dal poeta romano Virgilio. Una frase che può additarsi senza problemi al giovanissimo tennista Luca Nardi, che in un match challenger a Chennai (India) ha sconfitto il tennista di Taiwan Tseng Chun-hsin con il punteggio di 6-4 4-6 7-6, qualificandosi in finale contro Sumit Nagal, poi persa con un severo 6-1 6-4. Nel match contro Chun-hsin il pesarese, a un passo dalla top-100 Atp (è attualmente numero 108), ha annullato un matchpoint colpendo per due volte la rete, prima che la palla finisse nel campo rivale.

Nardi, il matchpoint annullato e il bacino alla rete

Per arrivare al tie-break decisivo, il game è stato pieno di emozioni. Nardi è volato sul 4-0, ma Tseng ha vinto sei punti su sette e sul 6-5 ha avuto un matchpoint. Tseng ha martellato, Nardi ha risposto con un diritto violento, la pallina ha colpito il nastro e si è impennata, prima di cadere di nuovo sul nastro e di spegnersi nella metacampo del tennista del Taiwan.

Un punto che gli è valso 6-6, annullando il matchpoint. Nardi se l’è risa e ha dato un bacino al nastro, poco dopo fa sua la partita. Alla fine il pesarese l’ha spuntata e si è qualificato in finale, perdendo però contro Nagal che ha già iniziato alla grande l’anno, qualificandosi agli Australian Open e superando anche un paio di turni. Comunque per Nardi è un buon inizio di stagione, segno che gli allenamenti con Jannik Sinner ad Alicante, prima delle feste di Natale, si sono rivelate molto utili.

