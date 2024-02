Stefano Pioli, Pellegatti ribalta il quadro: "Ecco come se ne andrà"

14 febbraio 2024 a

Le voci dicono Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan. Ma occhio anche a Thiago Motta, che tanto bene sta facendo quest’anno al Bologna. Quello che appare certo, però, è che Stefano Pioli dica addio ai rossoneri dopo cinque anni da allenatore e uno Scudetto vinto due anni fa.

Troppo lontana la possibilità di vincere il campionato, mentre la squadra è già uscita sia dalla Champions sia dalla Coppa Italia, con la sola Europa League a disposizione (giovedì la sfida d’andata dei playoff contro il Rennes a San Siro). L’addio è possibile anche per Carlo Pellegati, che nelle ultime ore ha parlato del futuro legato all’allenatore di Parma: “Credo sia difficile che Pioli possa rimanere al Milan — il suo commento —. Magari potrebbe essere lui a volere prendere in considerazione un’altra offerta. Se vince l’Europa League e rimane al Milan, poi con il primo infortunio inizia la solita solfa. Io credo che andrà via. Mi sembra perfetto per una piazza come Napoli, saprebbe trattare bene con De Laurentiis”.

Stefano Pioli, addio Milan? Indiscrezioni e prime conferme: quale top-club conquista

Condò e il pensiero a sorpresa su Pioli

Proprio il club partenopeo, secondo La Repubblica, è la meta più possibile in caso di addio di Pioli al Milan. De Laurentiis, che dirà sicuramente addio a Walter Mazzarri, monitora l’allenatore rossonero, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025, e potrebbe fargli un’offerta in caso di addio a fine stagione. Anche se secondo il giornalista di Sky, Paolo Condò, il club rossonero dovrebbe confermare l’allenatore: "È un Milan in piena fiducia e che sta macinando tantissimi punti in campionato, io però l'ho sempre sostenuto — le sue parole — questa squadra è forte, perché ha un allenatore bravo, che sicuramente avrà sbagliato qualcosa ma che poi ha avuto lucidità e testa nel mantenere il gruppo unito. Lo dico sinceramente, in questo momento faccio fatica a trovare un allenatore migliore di Pioli".